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وزير الخارجية القطري: الدوحة تتوسط بين طهران وواشنطن

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المناطق_وكالات

قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مساء أمس، للصحفيين في لندن، إن قطر ودولا أخرى تجري محادثات مع إيران والولايات المتحدة لإنهاء التصعيد وحث الجانبين على الاجتماع والتوصل لحل وسط.

وأوضح الوزير، أن “ما نحاول القيام به فعليا هو سد الفجوة وإقامة محادثات بين إيران والولايات المتحدة، لأن التصعيد لن يكون مفيدا لأي أحد في المنطقة”.

داعيا كل من إيران والولايات المتحدة للاجتماع وإيجاد حل وسط، معربا عن اعتقاده “أنه عند مرحلة ما يجب أن يكون هناك تواصل بين الجانبين”.

كان رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، أعرب هو الآخر عن جهود لبلاده للوساطة بين إيران والولايات المتحدة، وذلك على هامش زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى طوكيو.

وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة بعد أن فرضت واشنطن عقوبات اقتصادية على الشركة الإيرانية القابضة للبتروكيماويات، فيما أرسلت الولايات المتحدة قوات عسكرية إلى منطقة الخليج في أعقاب تعرض ناقلات نفط سعودية وإماراتية لهجمات.

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