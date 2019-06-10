مقطع فيديو مؤثر.. شاهد: أنثى فيل ترفض ترك صغيرها “الميت” وتحمل جثته بخرطومها!

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مؤثر على نطاق واسع، لأنثى فيل ثكلى تحمل صغيرها الميت، دون أن تقوى على مفارقته حتى وإن أصبح جثة هامدة.

ونشر المقطع مسؤول في هيئة حكومية هندية للعناية بالحياة الطبيعية، جرى التقاطه من داخل إحدى الغابات في الهند.

ويظهر الفيديو أنثى الفيل وهي تحمل جثة الصغير بخرطومها، ثم تتقدم لمسافة على الطريق، وتطرحه أرضا، لكنها ظلت واقفة أمامه، كما لو أنها تتأمله بحزن شديد.

وبعد لحظات انضمت فيلة أخرى إلى الأم المكلومة، فبات المشهد شبيها بجنازة حاشدة، ثم جرى حمل الفيل النافق مجددا، وتقدمت الحيوانات صوب الغابة.