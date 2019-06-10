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أول تعليق لفلكي سعودي بشأن خطر اصطدام كويكب بالأرض

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أول تعليق لفلكي سعودي بشأن خطر اصطدام كويكب بالأرض

أول تعليق لفلكي سعودي بشأن خطر اصطدام كويكب بالأرض
http://almnatiq.net/?p=739227
المناطق_الرياض

أوضح الفلكي ، ملهم هندي، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء ، أن علماء الفلك ينتظرون في التاسع من سبتمبر المقبل، اقتراب رابع كويكب في تصنيف الكويكبات الخطرة على الأرض، والذي يحمل الاسم 2006 QV89، والذي تم اكتشافه منذ عام 2006، عبر مرصد مسح الفضاء كاتالينا سكاي، ويبلغ قطر الكويكب 30 متراً تقريباً، ويعد متوسط الحجم ويصل لأقرب مسافة له على بعد 6.25 مليون كيلومتر عن سطح الأرض، وهذه المسافة تساوي 15 مرة بُعد القمر عنا.

وقال هندي بحسب العربية نت : “هذه مسافة كبيرة جداً بالنسبة لحجمه المتوسط، لذلك الخطورة لا تتعدى 0.014%، وهي نسبة خطأ الحسابات الخاصة بمساره، لذلك يعتبر مروره آمناً بإذن الله، وهذا المرور ليس الوحيد لهذا الكويكب قرب الأرض، بل كان له اقتراب أكثر للأرض في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، كما اقترب من الأرض في 2013، ومروره دائماً يكون بسلام على الأرض وسكانها”.

وأوضح أن الفضاء مليء بالصخور الهائمة التي تتحرك في مسارات عشوائية، منها الصغير بضع مترات، ومنها العملاق يصل لعشرات الكيلومترات، لذلك أطلقت وكالات الفضاء أنظمة مراقبة لتحديد اقتراب أي جرم من الأرض، ووضع تصنيف لهذه الأجرام حسب حجمها ومدى اقترابها، لتحديد خطورة هذه الصخور، وأي كويكب يقترب لمسافة أقل من 7.5 مليون كيلومتر يحظى باهتمام علمي ويصنف من الإجرام القريبة من الأرض”.

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