فرق الدفاع المدني بالرياض تباشر حريقا بحي الورود

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صرح نائب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الرياض الرائد محمد عيد العتيبي

بأن فرق الدفاع المدني بمدينه الرياض باشرت مساء هذا اليوم الاثنين حادث حريق بحي الورود في شقه بالدور الاول بعماره مكونه من دورين وملحق في وقت قياسي

حيث استقبل البلاغ اولا الساعة : 2.6 ظهرا

ووصلت الفرقتين الاولى الساعة 2.15

وقد اتضح ان الحادث عباره عن حريق في شقه بالدور الاول ولايوجد بها احتجاز وتم اخلاء العماره ومباشرة الحريق واخماده بالكامل دون حدوث اي اصابات او احتجاز ولله الحمد و اتضح من خلال المعاينه الاولية ان سبب الحريق ناتج عن التماس كهربائي في توصيلات التكييف

من جانبه دعى نائب متحدث الدفاع المدني الى أهمية الأخذ بأسباب السلامه الكهربائيه.‎