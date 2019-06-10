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فرق الدفاع المدني بالرياض تباشر حريقا بحي الورود

فرق الدفاع المدني بالرياض تباشر حريقا بحي الورود
http://almnatiq.net/?p=739233
المناطق_الرياض
صرح  نائب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الرياض الرائد محمد عيد العتيبي
بأن فرق الدفاع المدني بمدينه الرياض باشرت مساء هذا اليوم الاثنين حادث حريق بحي الورود  في شقه بالدور الاول بعماره مكونه من دورين وملحق في وقت قياسي
حيث استقبل البلاغ اولا الساعة : 2.6 ظهرا
ووصلت  الفرقتين الاولى الساعة 2.15
وقد اتضح ان الحادث عباره عن حريق في شقه بالدور الاول ولايوجد بها احتجاز وتم اخلاء العماره ومباشرة الحريق  واخماده بالكامل دون حدوث اي اصابات او احتجاز ولله الحمد و اتضح من خلال المعاينه الاولية  ان سبب الحريق ناتج عن التماس كهربائي في توصيلات  التكييف
من جانبه دعى نائب متحدث الدفاع المدني الى أهمية الأخذ بأسباب السلامه الكهربائيه.‎

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