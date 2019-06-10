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بعد دفعها بالخطأ.. “السجون” تحسم مصير المبالغ الإضافية بـ”فرجت”

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بعد دفعها بالخطأ.. “السجون” تحسم مصير المبالغ الإضافية بـ”فرجت”

بعد دفعها بالخطأ.. “السجون” تحسم مصير المبالغ الإضافية بـ”فرجت”
http://almnatiq.net/?p=739253
المناطق_الرياض

حسمت المديرية العامة للسجون، اليوم الاثنين، مصير المبالغ الإضافية التي تم دفعها بالخطأ عن طريق مواطنين لخدمة “فرجت”.

وقالت “السجون” عبر حسابها على “تويتر”: إن “المديرية العامة للسجون سلمت أول شيك بالفروقات المالية التي تم استلامها عن طريق الخطأ”.

وأوضحت أن ذلك جاء “تفاعلًا مع بعض المستخدمين لفُرِجَتْ ممن سددوا أكثر من المبالغ التي ينوون سدادها عن طريق الخطأ، وبعد التحقق من عملياتهم”.

وكان مواطنون، ناشدوا بإعادة المبالغ التي دفعوها عن طريق الخطأ إلى خدمة “فرجت”؛ إذ تم توثيق حالتين قامت بدفع كامل الرصيد البنكي

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