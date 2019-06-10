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أمين منطقة جازان .. الأمانة تقدم كافة الخدمات والتسهيلات لقوات الدفاع الجوي بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=739260
المناطق_فضه عطيف
استقبل أمين منطقة جازان الأستاذ / نايف بن سعيدان ، في مكتبه اليوم الإثنين العقيد ركن / عبدالله الأسمري وعدد من منسوبي مجموعة الدفاع الجوي السعودي .

وعبر ” ابن سعيدان ” عن اعتزازه وكافة منسوبي امانة منطقة جازان وبلديات المنطقة بأبطال القوات المسلحة بما فيهم ابطال قوات الدفاع الجوي لما يقدمونه من تضحيات وخدمات جليلة ، فهم بعد الله حماة الوطن ودرعه الحصين من الأعداء في ظل توجيهات وقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله ، وعضده الأيمن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – سائلاً المولى عز وجل أن ينصرهم ويكتب لهم الأجر العظيم .

وأضاف ” ابن سعيدان ” بأن أمانة منطقة جازان وجميع بلدياتها المرتبطة بها تقدم مايطلب منها وتستطيع تقديمه من الخدمات والتسهيلات لأبطال قواتنا العسكرية .

وتسلم أمين منطقة جازان الأستاذ / نايف بن سعيدان ، درع قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي ، شكراً وتقديراً منهم لتعاونه ومتابعته المثمرة في كل مايخدم قوات الدفاع الجوي بمنطقة جازان ، وذلك خلال استقباله في مكتبه للعقيد الركن / عبدالله بن محمد الأسمري .

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