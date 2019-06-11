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تويتر يضج بعد وفاة الأستاذ عبدالله الثقفي..

وزير التعليم يغرد ناعيا.. والمواطنون: رحم الله المرُبي الفاضل والمعلم الكبير

وزير التعليم يغرد ناعيا.. والمواطنون: رحم الله المرُبي الفاضل والمعلم الكبير
http://almnatiq.net/?p=739268
المناطق _ إسلام داوود

ضجت وسائل التواصل الاجتماعي ولا سيما موقع تويتر، بآلاف التغريدات، نعيا للمعلم، عبدالله الثقفي الذي وافته المنية بعد رحلة مع التعليم والتربية.
وانتقل إلى رحمة الله تعالى مدير تعليم منطقة مكة المكرمة عبدالله الثقفي بعد تعرضه لأزمة قلبية، حيث أعلنت الإدارة العامة لتعليم مكة خبر الوفاة عبر حسابها الرسمي على “تويتر.
وسوف تقام الصلاة على الفقيد الغالي عبدالله الثقفي مدير تعليم منطقة مكة المكرمة غداً الإثنين الموافق 7 شوال 1440 بعد صلاة الفجر في المسجد الحرام، وسوف يتم الدفن في مقبرة شهداء الحرم.
وكان للفقيد الكثير من الأعمال المميزة والخالدة في قطاع التعليم، ما دفع الكثير من المواطنين لنعيه مستذكرين أفضاله على الطلبة ودوره في النهوض بالعملية التعليمية في المملكة.
بدوره، تقدم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وزير التعليم، اليوم الأحد، بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد.
وقال وزير التعليم على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” أتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد الأستاذ عبدالله الثقفي مدير التعليم بمنطقة مكة المكرمة رحمه الله وجبر مصابهم وألهمهم الصبر والسلوان ” .
وأكد أن المنظومة التعليمية فقدت أحد رجالها المخلصين الذي قدم الكثير لوطنه خلال مسيرته العملية الطويلة، معلقًا ” إنا لله وإنا إليه راجعون ” .
وتصدر هاشتاق، #عبدالله_الثقفي، قائمة التداول على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
ونعت مدارس المملكة والإدارات التعليمية المرُبي الفاضل مؤكدين أنه كان لبنة صالحة في صرح التعليم السعودي.
وكتب المفكر، علي التواتي القرشي، رحم الله الأستاذ عبدالله الثقفي، المربي الفاضل والقلب الكبير، الذي كان يحسن معاملة الناس ويحل مشاكلهم.. ادعو الله ان يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته وعظم الله أجر أهله ومحبيه وانا لله وانا اليه راجعون..
وكتب أحد النشطاء، رحمك الله واسكنك فسيح جناته.. إحدى رموز التعليم بالمملكة غادرنا هذا اليوم.. فجعنا برحيله ولكن أثره باقي للأبد بإذن الله.
وغردت ناشطة أخرى قائلة، إلى جنة الخلد أبا احمد ما عرفناك إلا حريصاً على الخير محبا ًلعملك ولخدمة الناس وإنصافهم طبت حيا وميتا وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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