بالفيديو: زحام وتدافع في أحد مولات الرياض.. والسبب: عبدالعزيز بن فهد

المناطق _ الرياض

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر حالة من الزحام والتدافع الشديد بين رواد أحد المولات الشهيرة بالرياض.

وتفصيلا، فقد تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطع فيديو يظهر الزحام والتدافع الشديد الذي حدث داخل أحد مولات الرياض الشهيرة.

ووفقا للفيديو فقد وقع الزحام بسبب وجود صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد، داخل المول حيث كان يتجول بداخله.

بدورهم، تزاحم مرتادوا المول على الأمير عبدالعزيز بن فهد من أجل مصافحته والتقاط صور تذكارية معه، ما سبب الزحام بداخل المول.