أمير منطقة الرياض يقلد مدير إدارة مرور منطقة الرياض رتبة “لواء”

المناطق _ أشرف العصيمي

قلد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم مدير إدارة مرور منطقة الرياض اللواء سليمان بن عبدالله الزكري رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته من رتبة عميد الي رتبة لواء .

هذا وقد رفع اللواء “الزكري” الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على الثقة الملكية الغالية، متمني أن يكون عند حسن الظن.

كما أعرب عن شكره لسمو وزير الداخلية وسمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه على الدعم والتوجيه ،سائلا الله العلي القدير التوفيق لخدمة الدين ثم الملك والوطن.