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بالفيديو : مفحط متهور يفقد السيطرة على سيارته ويصطدم بأخرى

http://almnatiq.net/?p=739277
المناطق _ إسلام داوود

في واحدة من الحوادث التي تؤكد بما لا لبث فيه خطورة الإستعمال المتهور للمركبات فيما يسمى بـ” التفحيط”، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر وقوع حادثة جراء التفحيط.
ووفقا للفيديو، فقد قام أحد الأشخاص بالتفحيط بسيارته عبر السير بها بسرعة فائقة، لكنه فشل في السيطرة عليها حينما قرر استخدام المكابح لتقليل سرعتها، ما أدى لإصطدامها بسيارة كانت تقف على جانب الطريق، وإحداث أضرار كبيرة بها.
بدورهم طالب المواطنون، بسرعة القبض على سائق السيارة المتهور، وتشديد الدرويات الأمنية للحؤول دون تكرار تلك الحوادث التي تهدد حياة المواطنين.

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