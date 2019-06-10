صحة الرياض تدعم مستشفى المزاحمية بإستشاري جراحة مخ وأعصاب

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في ظل سعي صحة الرياض للإرتقاء وتجويد الخدمات الصحية للمستشفيات التابعة وفي إطار دعمها بالكوادر التخصصية في بعض التخصصات النادرة

أعلنت صحة الرياض عن دعم مستشفى المزاحمية العام بإستشاري جراحة مخ وأعصاب .

من جانبه ثمن مدير مستشفى المزاحمية العام الأخصائي سعود النداح هذا الدعم اللامحدود من المديريه العامه للشؤون الصحية بمنطقة الرياض وقدم شكره لسعادة مدير عام صحة الرياض الدكتور محمد التويجري لجهوده الحثيثه في تسخير كل الإمكانيات التي تخدم المواطن والمقيمين في محافظات منطقة الرياض .