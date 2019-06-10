والدة الإعلامي أنور خواجي في ذمة الله

المناطق _ صبيا

فجع الزميل الإعلامي بصحيفة الرياض ،والمشرف التربوي في تعليم صبيا الأستاذ أنور عبدالله خواجي، صباح اليوم الاثنين بوفاة والدته بعد معاناتها من المرض .

والفقيدة والدة كل من: صلاح، خالد، طارق، محمد ، عبد الملك، عاصم، أسامة.

وأقيمت الصلاة على الفقيدة بعد صلاة عصر اليوم بجامع الراجحي بصبيا، ودفنت بمقابر الخالدية.

وتستقبل الأسرة التعازي بمنزل الأستاذ أنور بحي القحلة جنوب ابتدائية ابن سيناء سابقاً بمحافظة صبيا.

المناطق تتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسرة وذوي الفقيدة سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها الفردوس الأعلى من الجنة و أن يلهمهم الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.