سمو أمير منطقة الجوف يستقبل المواطنين وشيوخ القبائل بالمنطقة

المناطق _ الجوف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ، مساء اليوم بصالة الاستقبال الكبرى بقصر سموه بمدينة سكاكا جموعًا من المواطنين وشيوخ القبائل بالمنطقة ، الذين قدموا للسلام على سموه في الجلسة الأسبوعية التي يقيمها للمواطنين .

كما استقبل سمو أمير الجوف ، أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم الشرعية والإدارية والقضاة وقادة القطاعات العسكرية وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين،

واستمع الأمير فيصل بن نواف لمطالب المواطنين التي تحظى باهتمام ومتابعة سموه .

بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه .

حضر الاستقبال وكيل الإمارة حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان ووكلاء الإمارة ومحافظو المحافظات ورؤساء المراكز .