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سمو أمير منطقة الجوف يستقبل المواطنين وشيوخ القبائل بالمنطقة

سمو أمير منطقة الجوف يستقبل المواطنين وشيوخ القبائل بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=739295
المناطق _ الجوف
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ، مساء اليوم بصالة الاستقبال الكبرى بقصر سموه بمدينة سكاكا جموعًا من المواطنين وشيوخ القبائل بالمنطقة ، الذين قدموا للسلام على سموه في الجلسة الأسبوعية التي يقيمها للمواطنين .
كما استقبل سمو أمير الجوف ، أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم الشرعية والإدارية والقضاة وقادة القطاعات العسكرية وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين،
واستمع الأمير فيصل بن نواف لمطالب المواطنين التي تحظى باهتمام ومتابعة سموه .
بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه .
حضر الاستقبال وكيل الإمارة حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان ووكلاء الإمارة ومحافظو المحافظات ورؤساء المراكز .

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