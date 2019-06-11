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“المرور” يحذر من طمس هيكل المركبة

“المرور” يحذر من طمس هيكل المركبة
http://almnatiq.net/?p=739305
المناطق _ الرياض

أكدت الإدارة العامة للمرور، أن طمس رقم هيكل المركبة أو محاولة طمسه، مخالفة مرورية وردت عقوبتها في جدول المخالفات.

وقال المرور السعوديب على “تويتر”: إن “طمس رقم هيكل المركبة أو محاولة طمسه، مخالفة مرورية وردت عقوبتها في جدول المخالفات رقم 7، وإن رقم هيكل المركبة بمثابة هويتها التي تُعرف بها”.

وتبلغ قيمة المخالفات في الجدول رقم 7 تبلغ 5 آلاف ريال في الحد الأدنى و10 آلاف ريال للحد الأعلى.

 

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