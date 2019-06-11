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«الأمن السيبراني» يحذر مستخدمي هواتف «سامسونج»: ثغرات خطيرة حدّثوا أجهزتكم فوراً

«الأمن السيبراني» يحذر مستخدمي هواتف «سامسونج»: ثغرات خطيرة حدّثوا أجهزتكم فوراً
http://almnatiq.net/?p=739318
المناطق_الرياض

حذّر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني مستخدمي هواتف “سامسونج” من وجود ثغرات خطيرة، في عدد من نسخ النظام على أجهزة الشركة، مطالباً إياهم بتحديث أجهزتهم لتجنّب التهديدات.

وقال المركز، في بيان له أمس الاثنين، إن الثغرات الموجودة في بعض النسخ يمكن أن يستغلها المهاجمون والمقرصنون، في الكشف والإفصاح عن المعلومات الموجودة في الأجهزة، والتقليل من أداء الجهاز، والتقليل كذلك من سعة الذاكرة المتوفرة.

وأشار المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني إلى أن الثغرات تمكّن التطبيقات غير المصرّح لها من الحصول على المعلومات المدخلة من قبل المستخدمين وتغييرها.

ونصح المركز، جميع مستخدمي أجهزة هواتف “سامسونج”، بتحديث أنظمة التشغيل، ومتابعة توضيحات الشركة حول هذا الأمر.

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