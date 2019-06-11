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قيادي في قوى الحرية السودانية: سنرشح عبدالله حمدوك لمجلس الوزراء غدا

قيادي في قوى الحرية السودانية: سنرشح عبدالله حمدوك لمجلس الوزراء غدا
http://almnatiq.net/?p=739321
المناطق_وكالات

نقلت وكالة رويترز عن المعارضة السودانية، الإثنين، أنها سوف تقترح ثمانية أعضاء للمجلس الانتقالي، وحددت اسم عبدالله حمدوك لرئاسة الوزراء.

كان القيادي في قوى الحرية والتغيير المعارضة في السودان، وجدي صالح، قال إن تعليق العصيان المدني سيتم بنهاية يوم غد الثلاثاء.

وعاد ليؤكد في حديثه لقناة سكاي نيوز عربية، أن المطلب الأساسي للمعارضة هو تحديد المسؤولين عن أحداث فض الاعتصام، والتي راح ضحيتها حوالي 100 قتيل.

كما أضاف “نحن بانتظار إعلان المجلس العسكري نتائج التحقيق في أحداث فض الاعتصام”.

وكان المجلس العسكري السوداني أعلن الإثنين، أن لجنة التحقيق المشتركة حول فض الاعتصام، توصلت إلى معلومات مبدئية في مواجهة عدد من المنتسبين للقوات النظامية، والذين تم التحفظ عليهم، لتقديمهم للجهات القضائية بصورة عاجلة.

وأكد المجلس العسكري، في بيان بحسب وكالة “سونا” السودانية الرسمية، أنه لن يتأخر عن محاكمة كل من تثبت إدانته وفقا للوائح و القوانين.

وبدأت اللجنة التي شكلتها النيابة العامة في السودان للتحقيق في أحداث اعتصام الخرطوم، أعمالها، واستجوبت عددا من الشهود، الخميس الماضي.

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