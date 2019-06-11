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نوكيا تحاول محاصرة هواوي في معركة شبكات الجيل الخامس

نوكيا تحاول محاصرة هواوي في معركة شبكات الجيل الخامس
http://almnatiq.net/?p=739324
المناطق_وكالات

قال راجيف سوري الرئيس التنفيذي لشركة صناعة معدات شبكات الاتصالات الفنلندية “نوكي أويي” فوز الشركة بعقود “جيدة” لتوريد شبكات اتصالات الخامس كأكبر واحدة من بين 3 شركات عملاقة تتنافس في هذه السوق الجديدة.

وقال “سوري” في مقابلة مع قناة بلومبرج التلفزيونية اليوم “نتنافس بشكل جيد مع هواوي سواء مع أو بدون المخاوف الأمنية الحالية” بشأن شركة هواوي الصينية، في إشارة إلى المخاوف التي تحدثت عنها الولايات المتحدة ودول أخرى من احتمال استخدام الحكومة الصينية لمعدات شركة “هواوي” في التجسس على هذه الدول.

في الوقت نفسه فند الرئيس التنفيذي للشركة الفنلندية مخاوف بعض المحللين والمسؤولين من تعثر “نوكيا” في تنفيذ المراحل الأولى من تسليم معدات شبكات الجيل الخامس للاتصالات اللاسلكية. وقال “سوري” إن التأخير لعدة أسابيع “ليس أمرا مهما في الواقع” في ضوء دورة عمل الشبكة التي تتراوح بين 15 و20 عاما.

وكانت “نوكيا” قد عانت خلال الربع الأول من العام الحالي لتحقيق إيرادات من عقودها التي وقعتها والتي وصلت إلى 42 عقدا على مستوى العالم، في حين من المتوقع بدء جني الإيرادات “قريبا”.

ورفض “سوري”، فكرة أن المخاوف الأمنية في أوروبا والتي دفعت بعض الحكومات إلى تشديد الرقابة على شركة “هواوي” الصينية يمكن أن تؤدي إلى تأخير إطلاق شبكات الجيل الخامس، وقال إن تكنولوجيا الجيل الخامس ستحمي من تراجع الاقتصاد الكلي للدول الأوروبية.

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