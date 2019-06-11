د.القحطاني يتقدم معايدة منسوبي مستشفى الملك خالد بالمجمعة

المناطق-فلاج الشعيفاني

أقامت إدارة مستشفى الملك خالد بمحافظة المجمعة ممثلة بإدارة العلاقات العامة والإعلام وبالتعاون مع قسم التواصل الداخلي حفل المعايدة السنوي لمنسوبي المستشفى وذلك بعد مغرب امس الاحد – بأحد الاستراحات الخاصة بحضور سعادة مدير المستشفى الدكتور خالد بن عبدالله القحطاني و المساعد للخدمات والتشغيل الاستاذ فهد الدعجاني والمساعد للرعاية الصحية الاولية الاستاذ محمد العسكر ورؤوساء الاقسام المختلفة بالمستشفى

وبدأت المعايدة بتهنئة من مدير المستشفى لجميع الموظفين ومرحبا بهم في لقاء المعايدة الذي يعزز التواصل بين منسوبي المستشفى مما ينعكس على جهود العمل ونجاحه

وقد تخلل المعايدة مشاركات شعرية من موظفي المستشفى ممثلا بالشاعر سالم شبيب السهلي والشاعر نواف منيع الشلاحي حازت على اعجاب الحضور