احدث الأخبار

الاتحاد يعلن عن موعد غلق باب استقبال المرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي
أبرز المواد
 بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.. بالفيديو: مواطن يتفاجأ بهذا المشهد داخل مزرعته في الدلم!
أبرز المواد
 قرار مفاجئ من المحكمة بشأن عقوبة القتل لـ «مسن» متهم بترويج المخدرات في جدة!
أبرز المواد
 أمير تبوك يلتقي أهالي المنطقة في جلسة سموه الأسبوعية 
أبرز المواد
 د.القحطاني يتقدم معايدة منسوبي مستشفى الملك خالد بالمجمعة
أبرز المواد
 احمِ هاتفك من «التطفل» بـ 6 خطوات.. انتبه من رصد تحركاتك
أبرز المواد
 شاهد..سمكة عجيبة تطحن علبة معدنية بفكيها
أبرز المواد
 مختص يوضح أسباب الالتماس الكهربائي مع ارتفاع حرارة الأجواء
أبرز المواد
 توضيح مهم من «الأرصاد» بشأن إيقاف العمل خلال الموجات الحارة
أبرز المواد
 «الأمن السيبراني» يحذر مستخدمي هواتف «سامسونج»: ثغرات خطيرة حدّثوا أجهزتكم فوراً
أبرز المواد
 التحالف :إسقاط طائرتين بدون طيار أطلقها الحوثين بإتجاه خميس مشيط
أبرز المواد
 الأمم المتحدة تدعو إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين في السودان
أبرز المواد
الاتحاد يعلن عن موعد غلق باب استقبال المرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي

الاتحاد يعلن عن موعد غلق باب استقبال المرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي

أبرز المواد
بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.. بالفيديو: مواطن يتفاجأ بهذا المشهد داخل مزرعته في الدلم!

بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.. بالفيديو: مواطن يتفاجأ بهذا المشهد داخل مزرعته في الدلم!

أبرز المواد
قرار مفاجئ من المحكمة بشأن عقوبة القتل لـ «مسن» متهم بترويج المخدرات في جدة!

قرار مفاجئ من المحكمة بشأن عقوبة القتل لـ «مسن» متهم بترويج المخدرات في جدة!

أبرز المواد
أمير تبوك يلتقي أهالي المنطقة في جلسة سموه الأسبوعية 

أمير تبوك يلتقي أهالي المنطقة في جلسة سموه الأسبوعية 

أبرز المواد

قرار مفاجئ من المحكمة بشأن عقوبة القتل لـ «مسن» متهم بترويج المخدرات في جدة!

قرار مفاجئ من المحكمة بشأن عقوبة القتل لـ «مسن» متهم بترويج المخدرات في جدة!
http://almnatiq.net/?p=739345
المناطق_جدة

قررت محكمة جدة الجزائية النزول عن عقوبة القتل لمروج مسن، واكتفت بحبسه 7 سنوات وتغريمه 100 ألف ومنعه من السفر سبع سنوات مماثلة لمدة سجنه، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم واكتسب القطعية.
كما تضمن الحكم مصادرة جهاز الجوال المستخدم في الجريمة وإيداع قيمته في حساب مكافحة المخدرات لدى مؤسسة النقد وإلغاء شريحة الجوال المستخدمة في الجريمة.
وحسب “عكاظ” قالت مصادر أن المدعي العام طالب بإيقاع عقوبة القتل بحق المتهم لوجود سوابق عليه. حيث ضبط للمرة الثانية وفق كمين من مكافحة المخدرات وأدين بترويج حبوب مخدرة، وأقر أمام المحكمة بما نسب إليه.
وبررت المحكمة نزولها عن عقوبة قتل المتهم لكبر سنه، حيث تجاوز الستين من عمره، إضافة لقلة الكمية المروجة البالغة أربع حبات من حبوب الأمفيتامين المؤثرة عقليا.

روابط ذات صلة

الاتحاد يعلن عن موعد غلق باب استقبال المرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي

الاتحاد يعلن عن موعد غلق باب استقبال المرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي
بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.. بالفيديو: مواطن يتفاجأ بهذا المشهد داخل مزرعته في الدلم!

بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.. بالفيديو: مواطن يتفاجأ بهذا المشهد داخل مزرعته في الدلم!
أمير تبوك يلتقي أهالي المنطقة في جلسة سموه الأسبوعية 

أمير تبوك يلتقي أهالي المنطقة في جلسة سموه الأسبوعية 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*