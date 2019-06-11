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بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.. بالفيديو: مواطن يتفاجأ بهذا المشهد داخل مزرعته في الدلم!

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بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.. بالفيديو: مواطن يتفاجأ بهذا المشهد داخل مزرعته في الدلم!

بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.. بالفيديو: مواطن يتفاجأ بهذا المشهد داخل مزرعته في الدلم!
http://almnatiq.net/?p=739346

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر مواطنا يحذر من خروج الزواحف والأفاعي والحيات؛ بسبب الارتفاع في درجات الحرارة.
وظهر المواطن خلال الفيديو وهو ممسك بأفعى طولها يوازي طوله بعدما تمكن من اصطيادها.
وقال المزارع محمد القويزاني: إنه وجد في مزرعته بمحافظة الدلم أفعى وتمكن من قتلها، مناشداً أصحاب المزارع أخذ الحيطة والحذر بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.

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