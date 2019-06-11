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افتتاح أول مطعم للشيف التركي “نصرت” في جدة.. وقائمة الأسعار تثير جدلا واسعا

افتتاح أول مطعم للشيف التركي “نصرت” في جدة.. وقائمة الأسعار تثير جدلا واسعا
http://almnatiq.net/?p=739364
المناطق_جدة

افتتح الشيف التركي “نصرت غوشكيه”، الشهير باسم حبيب الملح ، فرعاً لسلسلة مطاعمه الشهيرة في مدينة جدة..
وأثارت قائمة أسعار الطعام جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث علّق الكثير على أسعار أطباق اللحوم التي تقدم في المطعم.
وأظهرت صورة لقائمة الطعام جرى تداولها بشكل كبير على مواقع التواصل أسعار بعض الأطباق التي تجاوزت الألف ريال. مشيرين إلى أن أسعار بعض الأطعمة مرتفعة بشكل كبير.
و بلغ سعر طبق ستيك نصرت الذهبي 1250 ريالاً، كما بلغ سعر أحد الأطباق 1560 ريالاً، فيما تراوحت أسعار السلطات والمقبلات ما بين 65 إلى 125 ريالاً للصنف الواحد.

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