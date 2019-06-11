الهيئة الملكية بالجبيل تحتفل بيوم البيئة العالمي تحت شعار ” دحر تلوث الهواء “

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تنظم الهيئة الملكية بالجبيل و بالتزامن مع يوم البيئة العالمي والذي يُحتفل به سنوياً في الخامس من يونيو كل عام ، فعالية يوم البيئة العالمي وذلك تحت شعار ” دحر تلوث الهواء ” يوم الخميس الموافق 13 يونيو 2019م في المركز الثقافي بالفناتير بمدينة الجبيل الصناعية وذلك للسنة الخامسة عشر على التوالي ، حيث سيتخلل الاحتفال توزيع جوائز الهيئة الملكية البيئية للشركات ذات الأداء البيئي الأفضل لعام 2018م.حيث سيصاحب الفعالية فعاليات مجتمعية في مركز المعرفة والإبداع تستمر لمدة يومين 13-15 يونيو من الساعة 5- 9 مساءً.

وتهدف الاحتفالية إلى بحث القضايا البيئة الملحة وتوحيد الجهود للوصول الى توافق بين البيئة والصناعة وذلك بهدف رفع مستوى الوعي البيئي ما يدعونا جميعاً إلى النظر في الكيفية التي يمكننا بها إحداث تغييرات سلوكياتنا اليومية للحد من تلوث الهواء على بيئتنا.

ووفقاً للقائمين على الجائزة يتم تقييم الشركات من قبل مختصين في إدارة حماية ومراقبة البيئة وفق معايير تتضمن الالتزام بأنظمة الهيئة الملكية البيئية ومدى التعاون في حل المشكلات البيئية المتعلقة بالشركة والاستجابة السريعة للاستفسارات الخاصة بها والقضايا البيئية وفق برنامج المراقبة البيئي للهيئة الملكية وكذلك المبادرة في طرح حلول وتقنيات حديثة للتقليل من المشكلات البيئي.

كما ستوزع جوائز الهيئة الملكية لأفضل شركة راعية للأنشطة البيئية 2018م وجائزة المبادرة البيئية للشركات وجائزة الريادة البيئية المدرسية وجوائز المسابقات البيئية للمدارس .

الجدير بالذكر أنه تم إقرار جائزة الهيئة الملكية للأداء البيئي في عام 2006م لتقتصر على شركات الصناعات الأساسية التي أمضت خمس سنوات من التشغيل.