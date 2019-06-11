احدث الأخبار

أستراليا تزيح قطر عن عرش مصدري الغاز الطبيعي عالمياً
أبرز المواد
 عشية زيارته إلى طهران للوساطة.. آبي يهاتف ترمب
أبرز المواد
 مكتب الدين العام بوزارة المالية يتوّج بثلاث جوائز من مؤسسة “قلوبال كابيتال”
أبرز المواد
 خطة أميركية متدرجة لـ”طرد” تركيا من برنامج تصنيع F-35
أبرز المواد
 أمانة الرياض تطلق خدمة “فوري بلس” لإصدار الرخص الإنشائية
أبرز المواد
 نفوق عدد من الأغنام بسبب مادة القار شمال هجرة حزم الجلاميد
منطقة الحدود الشمالية
 “الأرصاد” نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من منطقة المدينة المنورة
أبرز المواد
 الهيئة الملكية بالجبيل تحتفل بيوم البيئة العالمي تحت شعار ” دحر تلوث الهواء “
أبرز المواد
 شراكة نوعية تنقل خدمات الأورام إلى حفرالباطن
المنطقة الشرقية
 الدولار قرب أدنى مستوى في شهرين ونصف
أبرز المواد
 (188) إجراء تداخلي خلال 3 أشهر بوحدة القسطرة القلبية بمستشفى الهيئة الملكية بالجبيل
المنطقة الشرقية
 الأمير سعود بن نايف يستقبل الفائزة بالمركز الثالث في مسابقة أنتل أيسف
أبرز المواد
أستراليا تزيح قطر عن عرش مصدري الغاز الطبيعي عالمياً

أستراليا تزيح قطر عن عرش مصدري الغاز الطبيعي عالمياً

أبرز المواد
عشية زيارته إلى طهران للوساطة.. آبي يهاتف ترمب

عشية زيارته إلى طهران للوساطة.. آبي يهاتف ترمب

أبرز المواد
مكتب الدين العام بوزارة المالية يتوّج بثلاث جوائز من مؤسسة “قلوبال كابيتال”

مكتب الدين العام بوزارة المالية يتوّج بثلاث جوائز من مؤسسة “قلوبال كابيتال”

أبرز المواد
خطة أميركية متدرجة لـ”طرد” تركيا من برنامج تصنيع F-35

خطة أميركية متدرجة لـ”طرد” تركيا من برنامج تصنيع F-35

أبرز المواد

الهيئة الملكية بالجبيل تحتفل بيوم البيئة العالمي تحت شعار ” دحر تلوث الهواء “

الهيئة الملكية بالجبيل تحتفل بيوم البيئة العالمي تحت شعار ” دحر تلوث الهواء “
http://almnatiq.net/?p=739385
المناطق_الجبيل

تنظم الهيئة الملكية بالجبيل و بالتزامن مع يوم البيئة العالمي والذي يُحتفل به سنوياً في الخامس من يونيو كل عام ، فعالية يوم البيئة العالمي وذلك تحت شعار ” دحر تلوث الهواء ”  يوم الخميس الموافق 13 يونيو 2019م في المركز الثقافي بالفناتير بمدينة الجبيل الصناعية وذلك للسنة الخامسة عشر على التوالي ، حيث سيتخلل الاحتفال توزيع جوائز الهيئة الملكية البيئية للشركات ذات الأداء البيئي الأفضل لعام 2018م.حيث سيصاحب الفعالية فعاليات مجتمعية في مركز المعرفة والإبداع تستمر لمدة يومين 13-15 يونيو من الساعة 5- 9 مساءً.

 

وتهدف الاحتفالية إلى بحث القضايا البيئة الملحة وتوحيد الجهود للوصول الى توافق بين البيئة والصناعة وذلك بهدف رفع مستوى الوعي البيئي ما يدعونا جميعاً إلى النظر في الكيفية التي يمكننا بها إحداث تغييرات سلوكياتنا اليومية للحد من تلوث الهواء على بيئتنا.

 

ووفقاً للقائمين على الجائزة يتم تقييم الشركات من قبل مختصين في إدارة حماية ومراقبة البيئة وفق معايير تتضمن الالتزام بأنظمة الهيئة الملكية البيئية ومدى التعاون في حل المشكلات البيئية المتعلقة بالشركة والاستجابة السريعة للاستفسارات الخاصة بها والقضايا البيئية وفق برنامج المراقبة البيئي للهيئة الملكية وكذلك المبادرة في طرح حلول وتقنيات حديثة للتقليل من المشكلات البيئي.

 

كما ستوزع جوائز الهيئة الملكية لأفضل شركة راعية للأنشطة البيئية 2018م وجائزة المبادرة البيئية للشركات وجائزة الريادة البيئية المدرسية وجوائز المسابقات البيئية للمدارس .

 

الجدير بالذكر أنه تم إقرار جائزة الهيئة الملكية للأداء البيئي في عام 2006م لتقتصر على شركات الصناعات الأساسية التي أمضت خمس سنوات من التشغيل.

روابط ذات صلة

أستراليا تزيح قطر عن عرش مصدري الغاز الطبيعي عالمياً

أستراليا تزيح قطر عن عرش مصدري الغاز الطبيعي عالمياً
عشية زيارته إلى طهران للوساطة.. آبي يهاتف ترمب

عشية زيارته إلى طهران للوساطة.. آبي يهاتف ترمب
مكتب الدين العام بوزارة المالية يتوّج بثلاث جوائز من مؤسسة “قلوبال كابيتال”

مكتب الدين العام بوزارة المالية يتوّج بثلاث جوائز من مؤسسة “قلوبال كابيتال”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*