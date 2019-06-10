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فرع جامعة طيبة بمحافظة ينبع تقيم حفل معايدة لمنسوبيها

فرع جامعة طيبة بمحافظة ينبع تقيم حفل معايدة لمنسوبيها

منطقة المدينة المنورة
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فرع جامعة طيبة بمحافظة ينبع تقيم حفل معايدة لمنسوبيها

فرع جامعة طيبة بمحافظة ينبع تقيم حفل معايدة لمنسوبيها
http://almnatiq.net/?p=739389
المناطق - المدينة المنورة

أقامت فرع جامعة طيبة بينبع اليوم، حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك بحضور المشرف على فرع جامعة طيبة بينبع الدكتور زهير بن سليمان مالكي وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس ومديري الإدارات والموظفين الفرع وذلك بمسرح كلية الحاسبات ، حيث تبادل الجميع التهاني والتبريكات بعيد الفطر المبارك

وهنأ “المالكي ” منسوبي الفرع جميعا بهذه المناسبة ،متمنياً أن يعيد الله العيد على الجميع سنين عديدة وأزمنة مديدة وهم في صحة وعافية وسلامة دائمة وبلادنا في امن وأمان ورخاء واستقرار في ظل حكومتنا الرشيدة .

 

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