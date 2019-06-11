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“الأرصاد” تنبه من أمطار غزيرة على منطقة عسير

“الأرصاد” تنبه من أمطار غزيرة على منطقة عسير
http://almnatiq.net/?p=739405
المناطق - واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض مدن ومحافظات منطقة عسير، مصحوبة بزخات من البرد ورياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.
وشمل التنبيه مدينة أبها ومحافظات المجاردة والنماص وتنومة وخميس مشيط ورجال المع وسراة عبيده وظهران الجنوب ومحايل.
وتوقعت الأرصاد أن تؤدي هذه الأمطار إلى جريان السيول في عدد من أودية المنطقة.

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