“الأرصاد” نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من منطقة المدينة المنورة

المناطق - واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً عن نشاط في الرياح السطحية مع تدني في مدى الرؤية، على أجزاء من منطقة المدينة المنورة, تشمل المدينة المنورة، محافظة بدر، محافظة العيص, محافظة بدر, محافظة وادي الفرع, والأجزاء المجاورة.

وأفادت الإدارة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 9 مساء اليوم.