احدث الأخبار

أمانة الرياض تطلق خدمة “فوري بلس” لإصدار الرخص الإنشائية
أبرز المواد
 نفوق عدد من الأغنام بسبب مادة القار شمال هجرة حزم الجلاميد
منطقة الحدود الشمالية
 “الأرصاد” نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من منطقة المدينة المنورة
أبرز المواد
 الهيئة الملكية بالجبيل تحتفل بيوم البيئة العالمي تحت شعار ” دحر تلوث الهواء “
أبرز المواد
 شراكة نوعية تنقل خدمات الأورام إلى حفرالباطن
المنطقة الشرقية
 الهيئة الملكية بالجبيل تحتفل بيوم البيئة العالمي تحت شعار ” دحر تلوث الهواء “
المنطقة الشرقية
 الدولار قرب أدنى مستوى في شهرين ونصف
أبرز المواد
 (188) إجراء تداخلي خلال 3 أشهر بوحدة القسطرة القلبية بمستشفى الهيئة الملكية بالجبيل
المنطقة الشرقية
 الأمير سعود بن نايف يستقبل الفائزة بالمركز الثالث في مسابقة أنتل أيسف
أبرز المواد
 الأمير سعود بن نايف يستقبل مدير جوازات المنطقة الشرقية بمناسبة التعيين
أبرز المواد
 روسيا: إيران لم تصل لمستويات تخصيب اليورانيوم المشار إليها بالاتفاق النووي
أبرز المواد
 “الأرصاد” تنبه من أمطار غزيرة على منطقة عسير
أبرز المواد
أمانة الرياض تطلق خدمة “فوري بلس” لإصدار الرخص الإنشائية

أمانة الرياض تطلق خدمة “فوري بلس” لإصدار الرخص الإنشائية

أبرز المواد
نفوق عدد من الأغنام بسبب مادة القار شمال هجرة حزم الجلاميد

نفوق عدد من الأغنام بسبب مادة القار شمال هجرة حزم الجلاميد

منطقة الحدود الشمالية
“الأرصاد” نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من منطقة المدينة المنورة

“الأرصاد” نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من منطقة المدينة المنورة

أبرز المواد
الهيئة الملكية بالجبيل تحتفل بيوم البيئة العالمي تحت شعار ” دحر تلوث الهواء “

الهيئة الملكية بالجبيل تحتفل بيوم البيئة العالمي تحت شعار ” دحر تلوث الهواء “

أبرز المواد

أمانة الرياض تطلق خدمة “فوري بلس” لإصدار الرخص الإنشائية

أمانة الرياض تطلق خدمة “فوري بلس” لإصدار الرخص الإنشائية
http://almnatiq.net/?p=739439
المناطق - الرياض

أطلقت أمانة منطقة الرياض خدمة “فوري بلس” والتي تتيح للمكاتب الهندسية المؤهلة إصدار رخصة بناء فورية عن طريق بوابة الأمانة للخدمات الإلكترونية، حيث يقوم المكتب الهندسي بتنفيذ إجراءات إصدار الرخصة مباشرة وفق آلية نظامية ملزمة وتحت مسؤوليته.
وتشمل خدمة “فوري بلس” في مرحلتها الأولى المشاريع الصحية والتعليمية والسياحية، وسيكون بإمكان المكاتب الهندسية المؤهلة إصدار وطباعة رخصة إنشائية لتلك النشاطات، ليتم بعدها استكمال موافقة الجهات المعنية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تسهيل الإجراءات على المستثمرين، ودعم المشاريع الاستثمارية وتقليل الوقت اللازمة لإصدار التراخيص الإنشائية، وسرعة إنجاز المشاريع التنموية، وتهيئة بيئة محفزة للاستثمار.

روابط ذات صلة

“الأرصاد” نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من منطقة المدينة المنورة

“الأرصاد” نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من منطقة المدينة المنورة
الهيئة الملكية بالجبيل تحتفل بيوم البيئة العالمي تحت شعار ” دحر تلوث الهواء “

الهيئة الملكية بالجبيل تحتفل بيوم البيئة العالمي تحت شعار ” دحر تلوث الهواء “
الدولار قرب أدنى مستوى في شهرين ونصف

الدولار قرب أدنى مستوى في شهرين ونصف

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*