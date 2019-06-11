احدث الأخبار

خطة أميركية متدرجة لـ”طرد” تركيا من برنامج تصنيع F-35
أبرز المواد
 أمانة الرياض تطلق خدمة “فوري بلس” لإصدار الرخص الإنشائية
أبرز المواد
 نفوق عدد من الأغنام بسبب مادة القار شمال هجرة حزم الجلاميد
منطقة الحدود الشمالية
 “الأرصاد” نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من منطقة المدينة المنورة
أبرز المواد
 الهيئة الملكية بالجبيل تحتفل بيوم البيئة العالمي تحت شعار ” دحر تلوث الهواء “
أبرز المواد
 شراكة نوعية تنقل خدمات الأورام إلى حفرالباطن
المنطقة الشرقية
 الدولار قرب أدنى مستوى في شهرين ونصف
أبرز المواد
 (188) إجراء تداخلي خلال 3 أشهر بوحدة القسطرة القلبية بمستشفى الهيئة الملكية بالجبيل
المنطقة الشرقية
 الأمير سعود بن نايف يستقبل الفائزة بالمركز الثالث في مسابقة أنتل أيسف
أبرز المواد
 الأمير سعود بن نايف يستقبل مدير جوازات المنطقة الشرقية بمناسبة التعيين
أبرز المواد
 روسيا: إيران لم تصل لمستويات تخصيب اليورانيوم المشار إليها بالاتفاق النووي
أبرز المواد
 “الأرصاد” تنبه من أمطار غزيرة على منطقة عسير
أبرز المواد
خطة أميركية متدرجة لـ”طرد” تركيا من برنامج تصنيع F-35

خطة أميركية متدرجة لـ”طرد” تركيا من برنامج تصنيع F-35

أبرز المواد
أمانة الرياض تطلق خدمة “فوري بلس” لإصدار الرخص الإنشائية

أمانة الرياض تطلق خدمة “فوري بلس” لإصدار الرخص الإنشائية

أبرز المواد
نفوق عدد من الأغنام بسبب مادة القار شمال هجرة حزم الجلاميد

نفوق عدد من الأغنام بسبب مادة القار شمال هجرة حزم الجلاميد

منطقة الحدود الشمالية
“الأرصاد” نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من منطقة المدينة المنورة

“الأرصاد” نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من منطقة المدينة المنورة

أبرز المواد

خطة أميركية متدرجة لـ”طرد” تركيا من برنامج تصنيع F-35

خطة أميركية متدرجة لـ”طرد” تركيا من برنامج تصنيع F-35
http://almnatiq.net/?p=739445
المناطق - وكالات

رفعت الولايات المتحدة مؤخرا سقف المواجهات مع تركيا بشأن شراء الأخيرة صفقة صواريخ روسية الصنع طراز S-400، حيث وضعت واشنطن خطة لاستبعاد تركيا، العضو بالناتو، من برنامج تصنيع المقاتلة الأميركية الشبح المتطورة طراز F-35، التي تشمل وقفا فوريا لأي تدريب جديد للطيارين الأتراك على الطائرة المتقدمة، بحسب وكالة أنباء “رويترز”.

وكان وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان قد بعث برسالة إلى نظيره التركي، اطلعت عليها “رويترز”، الجمعة الماضية، أوضح فيها كيف سيتم إبعاد تركيا عن المشاركة في برنامج المقاتلة F-35 ما لم تغير أنقرة موقفها بشأن التمسك بصفقة منظومة الدفاع الصاروخي S-400.

ونشرت “رويترز” قرار وقف قبول المزيد من الطيارين الأتراك للتدريب في الولايات المتحدة الخميس الماضي، في واحدة من أكثر العلامات الملموسة على أن النزاع بين واشنطن وأنقرة قد وصل إلى نقطة الانهيار.

وتقول واشنطن إن حصول تركيا على منظومة الدفاع الروسية S-400 يشكل تهديدا للمقاتلات الأميركية طراز F-35، التي تعاقدت تركيا أيضا على شراء عدد منها.

وأكدت الولايات المتحدة أن تركيا لن يمكنها الجمع بين المنظومتين معا.

وتنص رسالة شاناهان صراحة على أنه لن يكون هناك “تدريب جديد على مقاتلات من طراز F-35”.

وتقول الرسالة إنه كان من المقرر تدريب 34 طالبا على طراز F-35 في وقت لاحق من هذا العام، ولكن “لن يتم هذا التدريب لأنه سيتم تعليق مشاركة تركيا في برنامج F-35، وبالتالي لم تعد هناك حاجة لاكتساب مهارات هذه المنظومة”، بحسب ما جاء في سياق مرفق ملحق بالرسالة التي حملت عنوان “إلغاء مشاركة تركيا في برنامج F-35”.

كذلك، سيتم إيقاف برنامج تدريب طواقم الطيارين الأتراك على مقاتلات F-35، المتواجدين بالفعل في الولايات المتحدة في نهاية يوليو.

وحذر شاناهان، في رسالته، أنقرة أيضا من أن تعاملها مع موسكو يهدد بتقويض علاقاتها بحلف الناتو، مما يضر بالاقتصاد التركي ويدفع إلى الاعتماد المفرط على روسيا، موضحا لنظيره التركي أنه “لا يزال هناك خيار لتغيير المسار بشأن (منظومة صواريخ) S-400”.

من جهة أخرى، شهدت العملة التركية انخفاضا بقدر 1.5% الجمعة، إثر التصعيد في المواجهة.

روابط ذات صلة

أمانة الرياض تطلق خدمة “فوري بلس” لإصدار الرخص الإنشائية

أمانة الرياض تطلق خدمة “فوري بلس” لإصدار الرخص الإنشائية
“الأرصاد” نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من منطقة المدينة المنورة

“الأرصاد” نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من منطقة المدينة المنورة
الهيئة الملكية بالجبيل تحتفل بيوم البيئة العالمي تحت شعار ” دحر تلوث الهواء “

الهيئة الملكية بالجبيل تحتفل بيوم البيئة العالمي تحت شعار ” دحر تلوث الهواء “

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*