احدث الأخبار

عشية زيارته إلى طهران للوساطة.. آبي يهاتف ترمب
أبرز المواد
 مكتب الدين العام بوزارة المالية يتوّج بثلاث جوائز من مؤسسة “قلوبال كابيتال”
أبرز المواد
 خطة أميركية متدرجة لـ”طرد” تركيا من برنامج تصنيع F-35
أبرز المواد
 أمانة الرياض تطلق خدمة “فوري بلس” لإصدار الرخص الإنشائية
أبرز المواد
 نفوق عدد من الأغنام بسبب مادة القار شمال هجرة حزم الجلاميد
منطقة الحدود الشمالية
 “الأرصاد” نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من منطقة المدينة المنورة
أبرز المواد
 الهيئة الملكية بالجبيل تحتفل بيوم البيئة العالمي تحت شعار ” دحر تلوث الهواء “
أبرز المواد
 شراكة نوعية تنقل خدمات الأورام إلى حفرالباطن
المنطقة الشرقية
 الدولار قرب أدنى مستوى في شهرين ونصف
أبرز المواد
 (188) إجراء تداخلي خلال 3 أشهر بوحدة القسطرة القلبية بمستشفى الهيئة الملكية بالجبيل
المنطقة الشرقية
 الأمير سعود بن نايف يستقبل الفائزة بالمركز الثالث في مسابقة أنتل أيسف
أبرز المواد
 الأمير سعود بن نايف يستقبل مدير جوازات المنطقة الشرقية بمناسبة التعيين
أبرز المواد
عشية زيارته إلى طهران للوساطة.. آبي يهاتف ترمب

عشية زيارته إلى طهران للوساطة.. آبي يهاتف ترمب

أبرز المواد
مكتب الدين العام بوزارة المالية يتوّج بثلاث جوائز من مؤسسة “قلوبال كابيتال”

مكتب الدين العام بوزارة المالية يتوّج بثلاث جوائز من مؤسسة “قلوبال كابيتال”

أبرز المواد
خطة أميركية متدرجة لـ”طرد” تركيا من برنامج تصنيع F-35

خطة أميركية متدرجة لـ”طرد” تركيا من برنامج تصنيع F-35

أبرز المواد
أمانة الرياض تطلق خدمة “فوري بلس” لإصدار الرخص الإنشائية

أمانة الرياض تطلق خدمة “فوري بلس” لإصدار الرخص الإنشائية

أبرز المواد

عشية زيارته إلى طهران للوساطة.. آبي يهاتف ترمب

عشية زيارته إلى طهران للوساطة.. آبي يهاتف ترمب
http://almnatiq.net/?p=739451
المناطق - وكالات

من المقرر أن يجتمع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي مع المرشد الإيراني علي خامنئي والرئيس الإيراني حسن روحاني، في أول زيارة يقوم بها رئيس وزراء ياباني إلى طهران منذ أكثر من أربعة عقود.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيهيد سوغا في تصريحات صحافية الثلاثاء، إن آبي سيبدأ الرحلة التي تستمر ثلاثة أيام، يوم غد الأربعاء، حيث تأمل طوكيو لعب دور الوساطة وتخفيف التوترات بين واشنطن وطهران وستسعى إلى التمهيد للمفاوضات بين الطرفين.

وأشار سوغا إلى أن آبي والرئيس الأميركي دونالد ترمب أجريا محادثة هاتفية يوم الثلاثاء حول رحلة رئيس وزراء اليابان إلى إيران، بحسب ما نقلت عنه وكالة “رويترز”.

وفقًا لسوجا، فقد تبادل الزعيمان “وجهات النظر حول الأوضاع الإقليمية، بما في ذلك الوضع في إيران”.

وتعد طوكيو واحدة من أقرب حلفاء الولايات المتحدة في آسيا ولديها أيضًا علاقات جيدة مع طهران رغم أنها التزمت بالعقوبات الأميركية على إيران بما فيها الحظر النفطي.

وفي زيارة لليابان الشهر الماضي، بدا أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يؤيد مهمة الوساطة التي من المقرر أن يقوم فيها آبي بين إيران والولايات المتحدة.

وأشار ترمب إلى أن آبي لديه “علاقة جيدة جدًا مع إيران”، وأضاف أن “ذلك سيكون على ما يرام. لا أحد يريد أن يرى أشياء فظيعة تحدث. خاصة أنا”.

كما استضاف آبي وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في مايو/ أيار الماضي، حيث أعرب الأخير عن أمله في أن تتخذ اليابان وغيرها من الحلفاء “إجراءات عملية للحفاظ على الاتفاق النووي”.

سلوك إيران العدواني

وخلال الأسابيع الماضية، أشار المسؤولون الأميركيون إلى أن واشنطن منفتحة للحوار مع القيادة الإيرانية مع التأكيد على أن خيار القوة لا يزال مطروحا للجم سلوك إيران العدواني.

وكان ترمب قال خلال لقاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء زيارته لنورماندي بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين للهبوط في يوم النصر، في السادس من يونيو/ حزيران الجاري، إن الايرانيين “يفشلون كأمة. لا أريدهم أن يفشلوا كأمة. أنا أفهم أنهم يريدون التحدث وإذا كانوا يريدون التحدث فهذا جيد، سنتحدث”.

وقال ماكرون إنه يتفق مع نظيره الأميركي على ضرورة فتح مفاوضات جديدة مع طهران لكبح برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني و”احتواء” نفوذ إيران في الشرق الأوسط.

روابط ذات صلة

مكتب الدين العام بوزارة المالية يتوّج بثلاث جوائز من مؤسسة “قلوبال كابيتال”

مكتب الدين العام بوزارة المالية يتوّج بثلاث جوائز من مؤسسة “قلوبال كابيتال”
خطة أميركية متدرجة لـ”طرد” تركيا من برنامج تصنيع F-35

خطة أميركية متدرجة لـ”طرد” تركيا من برنامج تصنيع F-35
أمانة الرياض تطلق خدمة “فوري بلس” لإصدار الرخص الإنشائية

أمانة الرياض تطلق خدمة “فوري بلس” لإصدار الرخص الإنشائية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*