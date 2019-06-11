أمير الجوف يستقبل محافظي المحافظات ورؤساء المراكز التابعة

الجوف - محمد الحسن

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه بالإمارة اليوم، محافظي المحافظات ورؤساء المراكز بالمنطقة، الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بعيد الفطر المبارك.

وبادلهم سموه التهنئة بهذه المناسبة، داعياً الله أن يعيدها على الجميع بالخير والبركات .

كما استمع سمو أمير المنطقة من محافظي المحافظات ورؤساء المراكز عن سير العمل فيها، مؤكداً الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة وتفقد أحوالهم في جميع محافظات ومراكز وقرى المنطقة بما ينسجم مع توجيهات وتطلعات خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، والعمل على تسهيل إجراءات خدمة المواطنين .

حضر الاستقبال وكيل الإمارة حسين بن محمد بن عبد الله آل سلطان .