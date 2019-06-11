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بحسها الأمني كشفت قضايا تزوير

” شرطة الرياض ” تكرم ممرضة في مدينة الملك سعود الطبية

” شرطة الرياض ” تكرم ممرضة في مدينة الملك سعود الطبية
http://almnatiq.net/?p=739465
المناطق - الرياض
كرمت شرطة منطقة الرياض ممثلة بالنقطة الأمنية بمدينة الملك سعود الطبية، الممرضة ريما بنت سعد الحساوي من طوارئ مستشفى الأطفال، نظير تميزها في العمل، حيث تمكنت من ضبط مجموعة من قضايا تزوير الوثائق بغرض العلاج بالمدينة الطبية عبر بيانات غير صحيحة .
وثمنت الإدارة التنفيذية بالمدينة جهود الممرضة الحساوي، والتي أتت من منطلق إحساسها بالمسؤولية الوطنية والتفاني في أداء واجبها، منوهة بأن هذه الأعمال يحتذى بها كقيم نبيلة والتي من شأنها تساهم في تعزيز الأمن وسلامة المجتمع.
وأوضحت المدينة بأن هذا التكريم يأتي انطلاقًا من حرص النقطة الأمنية  على تعزيز القيم الإيجابية وتفعيل الحس الأمني لدى الموظفين ، داعية الجميع إلى الحرص الدائم واليقظة وأداء مهامهم بكل إخلاص وأمانة.

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