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تدشين مكتب خدمات مستشفى الملك فيصل التخصصي بمستشفى الملك عبدالله في بيشة

تدشين مكتب خدمات مستشفى الملك فيصل التخصصي بمستشفى الملك عبدالله في بيشة
http://almnatiq.net/?p=739468
المناطق - بيشة

دشنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة بيشة مكتب خدمات مستشفى الملك فيصل التخصصي بمستشفى الملك عبدالله .
وتم خلال احتفالية التدشين اجراء لقاء مرئي بين مدير الشئون الصحية بمحافظة بيشة ومدير مركز خدمات التعاون الصحي بمستشفى الملك فيصل التخصصي تم خلالها بحث الخدمات المقدمة للمستفيدين من خلال المكتب وآلية تفعيلها بالشكل المناسب الذي يلبي حاجة المرضى بالمنطقة .

ويقدم مكتب التعاون الصحي بمستشفى الملك عبدالله في بيشة التابع لمستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض  الخدمات الصحية الالكترونية وخدمات التعاون الصحي المساندة من خلال تعزيز الممارسة الإكلينيكية وتطوير التعليم والتدريب وتوحيد أسس معالجه أمراض محدده ,وتوفر أداره خدمات التعاون الصحي بقسميها خدمات الصحة الإلكترونية وخدمات التعاون الصحي المساندة
وتشمل الخدمات المقدمة بالمكتب على الزيارات الإكلينيكية والزيارات الشخصية و التدريب التعليم و العلاج عن بعد وخدمات الاستشارة الطبية التخصصية وإحالة المرضى بالتعاون مع قسم القبول بالإضافة إلى تحديد المواعيد بالتعاون مع مركز الاتصال وإعادة صرف الدواء وتوزيعه على المرضى من سكان محافظة بيشة المراجعين لدى مستشفى الملك فيصل التخصصي وإجراء التحاليل  وسحب العينات المخبرية وإرسالها عبر النظام الالكتروني الموحد بين المستشفيين كما يقدم المكتب خدمات التدريب والتعليم للعاملين بمستشفى الملك عبدالله بالتنسيق مع مدراء الأقسام الطبية وغير الطبية بمستشفى الملك عبدالله بهدف منح فرصه لمقدمي الرعاية الصحية لاكتساب المعرفة الطبية التخصصية واكتساب المعرفة الطبية من خلال الاتصال المرئي

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