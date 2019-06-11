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إستقبال طلاب التدريب التعاوني والتدريب الصيفي 1440هـ

إستقبال طلاب التدريب التعاوني والتدريب الصيفي 1440هـ
http://almnatiq.net/?p=739474
المناطق - ينبع

 استقبلت الهيئة الملكية بينبع ممثلةً  بقطاع الموارد البشرية اخيراًعدد 65 من طلاب الجامعات السعودية و طلاب كليات الهيئة الملكية وكلية التقنية ضمن برنامج التدريب الصيفي والتدريب التعاوني، من أجل إتاحة الفرصة لهم للربط بين الدراسة النظرية والواقع العملي مما له من أثر إيجابي في تقبل الطالب للعمل والتكيف معه وتنمية مهارات الاتصال مع الآخرين ، حيث تم تعريفهم بالبرنامج التدريبي وتقديم الشرح الكامل عنه، 

بناءاً عليه فقد دأبت الهيئة الملكية بينبع ومنذ إنشائها على القيام بدورها تجاه المشاركة في عملية التدريب التعاوني والتدريب الصيفي لأبنائنا الطلاب لإكسابهم الخبرة العملية باعتبارها جزء من متطلبات التخرج ومشاركة الجهات التعليمية  في تحقيق أهدافها

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