التعليم تكشف عن الحد الأقصى لرسوم المدارس الأهلية والعالمية

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كشفت وزارة التعليم عن الرسوم الدراسية في مدارس رياض الأطفال، حيث حددتها بما يتراوح بين 12 – 45 ألف ريال، والمدارس الأهلية من 15 ألف ريال إلى 40 ألف ريال والعالمية من 35 إلفًا إلى 60 ألف ريال.

وأوضحت الوزارة أنها أصدرت الدليل، بعد تنفيذ الأمر السامي بفتح الاستثمار الأجنبي في التعليم، وفقًا لرؤية المملكة 2030، بحسب “المدينة”.

وأرجع الدليل أهمية الاستثمار في قطاع التعليم بالمملكة إلى 4 أسباب رئيسة هي عزم الوزارة افتتاح 2621 مدرسة جديدة واهتمام السعوديين بتسجيل أبنائهم في المدارس الأهلية والعالمية التي تركز على إجادة اللغة الإنجليزية، وتشجيع القطاع الخاص لأن يلعب دورًا أكبر في دعم التعليم بتسهيل التراخيص والقروض بالإضافة إلى التوسع في التعليم الرقمي.

كما كشف الدليل ارتفاع عدد المدارس الإجمالى إلى 38 ألف مدرسة يدرس بها 6.2 مليون طالب وطالبة، فيما بلغ عدد المدارس الأهلية 6144 مدرسة.

ويرصد الدليل 8 أنشطة ترخص لها وزارة التعليم، وفق اشتراطات واضحة، تدخل تحتها أنواع التراخيص الموجهة للمدارس الأهلية، والمدارس العالمية، ومراكز الإشراف والتدريب التربوي، إضافة إلى معاهد اللغة الإنجليزية، ومعاهد تعليم الخط العربي، ومدارس الجاليات.