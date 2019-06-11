تعرف على القنبلة الذكية التي سلمتها أميركا لـ المملكة وأثارت الرعب في إيران

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كشف تقرير لنيويورك تايمز أن الرئيس الأمريكي قد زود المملكة بأسلحة متطورة، أهمها قنابل جوية عالية الدقة.

والقنبلة هي “paveway” ، ودخلت الخدمة في الجيش الأمريكي عام 1976، وجرى تطويرها أكثر من مرة، وتستخدم القنبلة عن طريق قوات المارينز والثوات الجوية والبحرية الأمريكية.

يبلغ وزن القنبلة 227 كيلو جرام وطولها 3.5 متراً قطرها 273 ملم ، والقنبلة لها دقة تصويب عالية ، حيث تصيب الأهداف بعد تحديدها بالليزر من مسافات بعيدة ، والرأس الحربي للقنبلة له قدرة اختراق عالية، بحسب قناة العربية.