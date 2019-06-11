أظهر فيديو صادم تداولته مواقع التواصل الاجتماعي لحظة إلقاء أم لرضيعتها حديثة الولادة في صندوق القمامة، قبل أن تركب دراجتها النارية وترحل. وأنجبت ”وارابورن“ (29 عامًا)، الرضيعة في شقتها في مدينة ”ساموت براكان“ بوسط تايلاند يوم الأربعاء الماضي، وفي اليوم التالي، ركبت دراجتها النارية إلى مدينة مجاورة بحثًا عن مكان للتخلص منها. ولسوء حظها، ضبطت كاميرا مراقبة جريمة ”وارابورن“ الشنيعة، حيث ظهرت وهي تلقي حقيبة سوداء بالقرب من مكب قمامة صناعي على جانب الطريق. وفي الفيديو يمكن رؤية الأم وهي تنظر حولها للتحقق من عدم رؤية أحد لها، ورغم وجود شاهد في الشارع إلا أنه لم يلحظ الرضيعة. ومن ثم ركبت ”وارابورن“ دراجتها النارية، قبل أن تقودها بعيدًا مع ابنتها البالغة من العمر 7 سنوات، وتركت الرضيعة في صندوق القمامة لمدة 4 ساعات في الحرارة الشديدة. ولحسن الحظ، عثر جامع القمامة على الطفلة، وأبلغ الشرطة وفرق الإنقاذ، الذين نقلوها إلى مستشفى ”سامبران“. وعثرت السلطات على ”وارابون“ وهي تعاني من مضاعفات الولادة، وتتألم وتنزف بشدة، قبل أن تنقلها إلى المستشفى ذاته. واعترفت ”وارابون“، التي لديها 4 أطفال آخرون، بهجر طفلتها، مدعية أنها لا تمتلك ما يكفي من المال لتربية طفل آخر. وقالت: ”زوجي سائق في مقاطعة أخرى، ويجني 10 آلاف ”بات“ في الشهر، وهذا لا يكفي لتربية عائلة كبيرة“. وأضافت: ”لقد وضعت الطفلة في المرحاض واضطررت إلى قطع الحبل السري بنفسي قبل أن أتركها في منطقة سامبران، ولكنني لم أقصد قتلها، وتركتها هناك وأنا آمل أن يجدها أحد ما ويعتني بها، وكنت قلقة من أن يراني أحد، ولذلك غادرت بسرعة، وأنا نادمة على ما فعلته“. وجهت السلطات تهمة التخلي عن طفل دون سن التاسعة للسيدة، ولم يقيم الأخصائيون الاجتماعيون بعد ما إذا كان سيتم منح الأم حضانة الطفلة، بعد أن نجت من هذه المحنة. أمًا تلقي رضيعتها في صندوق قمامة وكاميرات المراقبة ترصدها