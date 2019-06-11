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أمير جازان يستقبل مدير جوازات المنطقة المكلف

أمير جازان يستقبل مدير جوازات المنطقة المكلف
http://almnatiq.net/?p=739486
جازان - فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم مدير جوازات المنطقة السابق اللواء محمد بن عبدالله البطاح والمدير المكلف العميد خالد بن سعيد الغامدي .
ورحب سموه بهما متمنياً التوفيق لمدير جوازات جازان السابق عقب تقاعده , ولمدير جوازات منطقة جازان المكلف وزملائه كافة لتقديم كل ما يخدم المواطن والمقيم بالمنطقة , سائلاً الله تعالى العون والسداد لكل ما فيه خدمة الوطن والمواطن في ظل التوجيهات السديدة لولاة الأمر ـ أيدهم الله ـ .

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