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جوازات منطقة عسير تنجز اكثر من ( ألفي ) عملية خلال اجازة عيد الفطر المبارك

جوازات منطقة عسير تنجز اكثر من ( ألفي ) عملية خلال اجازة عيد الفطر المبارك
http://almnatiq.net/?p=739489
المناطق - أبها

أوضح مدير جوازات منطقة عسير المكلف العميد سعد بن ابراهيم الحسين ان إدارة جوازات منطقة عسير انجزت خلال إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1440 هـ من الفترة 25 /9/ 1440هـ وحتى 5 /10/ 1440هـ (2048) عملية للحالات الطارئة، واشتملت العمليات المنفذة على العديد من الخدمات وتنوعت ما بين خدمات التأشيرات بكافة أنواعها، وكذلك إصدار وتجديد هوية مقيم، وتغيير المهنة، ونقل الكفالة، وخدمات جواز السفر السعودي ما بين إصدار وتجديد .
وبين العميد الحسين أن ذلك يأتي بناءً على توجيهات مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى الذي وجه باستمرارية العمل خلال اجازة عيد الفطر المبارك لانهاء طلبات المراجعين من مواطنين ومقيمين دون تأخير  وللحالات الطارئة والضرورية والتي لا يمكن تأجيلها أو تنفيذها عبر خدمات الجوازات الإلكترونية ..

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