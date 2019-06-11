أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل منسوبي الاستخبارات العامة

عرعر - خالد الضبيبي

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمكتب سموه بالإمارة اليوم, منسوبي الاستخبارات العامة يتقدمهم مدير إدارة الاستخبارات العامة بالمنطقة العقيد ماجد العنزي، الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بعيد الفطر المبارك.

وبادلهم سموه التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر، سائلاً الله أن يعيد هذه المناسبة السعيدة بالخير واليمن والبركة في بلادنا المباركة.

وثمّن سموّه الجهود التي يبذلها رجال الأمن في مختلف القطاعات, سائلاً الله للوطن الأمن والأمان والتوفيق للجميع، في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – .