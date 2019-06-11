بدائل أخرى أفضل وبأسعار منافسة تجذب السياح السعوديين وتعوضهم عن تركيا

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ذكر مدير إحدى الوكالات السياحية في المملكة أن الظروف غير المواتية في تركيا أدت إلى انخفاض كبير في الطلب على تركيا بواقع 70%، وعزوف السياح السعوديين عن زيارة هذا البلد.

ونقل موقع “سبق” عن مسؤول في وكالة سفر عاملة في المملكة، تأكيده أن بدائل أخرى أكثر جاذبية ظهرت أمام السياح السعوديين تتميز بأسعارها المنخفضة وبرامجها المنافسة.

وقال حسام الناغي مدير العلاقات العامة بشركة “ركسون للسياحة” في تصريح للصحيفة إنه “برغم أن برامج تركيا ما زالت معروضة لدينا على موقع الشركة فإن هناك انخفاضاً كبيراً يصل إلى نحو 70% في الطلب على تركيا، كما لم تعد بلاد الأناضول وجهة جذابة للسعوديين كما كانت سابقا”.

وكشف الناغي أن الترويج لتركيا توقف، لأسباب منها “ظهور بدائل أخرى أفضل وبأسعار منافسة”.

وبشأن البدائل المتاحة عن تركيا أمام السياح السعوديين، قال: “توجد بدائل عديدة الآن، ومن أفضلها البوسنة والهرسك حيث تتميز بطبيعة ساحرة، وأسعار برامجها منافسة جدا ومتاحة للجميع”.