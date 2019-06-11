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الأمير سعود بن نايف يستقبل منظمي ورعاة البطولة الوطنية العاشرة لجمال الخيل العربية الأصيلة بالأحساء

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الأمير سعود بن نايف يستقبل منظمي ورعاة البطولة الوطنية العاشرة لجمال الخيل العربية الأصيلة بالأحساء

الأمير سعود بن نايف يستقبل منظمي ورعاة البطولة الوطنية العاشرة لجمال الخيل العربية الأصيلة بالأحساء
http://almnatiq.net/?p=739501
الدمام - فهد المريخي

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتب سموه بالإمارة اليوم الثلاثاء، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة الوطنية العاشرة لجمال الخيل العربية الأصيلة بالأحساء لؤي بن عبدالله آل هاشم وأعضاء اللجنة العليا المنظمة للبطولة والداعمين وشركاء النجاح.

وبارك سموه نجاح البطولة، مبيناً أهمية الخيل العربية في التاريخ السعودي، مؤكداً ضرورة أن تأخذ بطولات جمال الخيل العربية اهتماما بالغا في المحافظة على سلالتها النقية ونشر ثقافة الاهتمام والعناية بها.

وأشار سموه بأن ملاك الخيل العربية الأصيلة بالمملكة أصبحوا يتصدرون  بطولات العالم أجمع ، وهذا مصدر عز وفخر لنا.

في حين استمع سموه لرئيس اللجنة العليا لؤي بن عبدالله آل هاشم الذي أوضح  الأهداف التي حققتها بطولة الأحساء لجمال الخيل العربية الأصيلة منذ انطلاقتها عام2006م حيث كانت باكورة بطولات المملكة ، وما حققته من إنجازات تصاعدية، ونجاحات متوالية، ليصل متوسط عدد المشاركين إلى 300 جواد من كبرى الإسطبلات السعودية ذات الإنجازات العالمية.

كما اطلع سموه على جهود وإشراف وزارة البيئة والمياه والزراعة على البطولة، ممثلة في مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، وبالتعاون مع المنظمة العالمية لبطولات جمال الخيل العربية الأصيلة الإيكاهو .

وفي نهاية اللقاء كرم سموه الجهات الحكومية المنظمة للبطولة ومنها “مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، وغرفة الأحساء، وأمانة الأحساء، والإدارة العامة للتعليم بالأحساء، وشركة أرامكو السعودية والرعاة الداعمين

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