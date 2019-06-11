احدث الأخبار

الأمير فيصل بن سلمان يوجه بالافتتاح الجزئي لمشروع امتداد طريق الإمام مسلم ابتداءً من يوم غدٍ الأربعاء 9 شوال 1440 هـ
أبرز المواد
 أمانة الشرقية: انطلاق المرحلة الثالثة لحملة تنظيف شواطئ المنطقة
المنطقة الشرقية
 جامعة الملك فهد للبترول .. الرابعة عالميًا في أعداد براءات الاختراع
أبرز المواد
 الأمير سعود بن نايف يستقبل منظمي ورعاة البطولة الوطنية العاشرة لجمال الخيل العربية الأصيلة بالأحساء
أبرز المواد
 بدائل أخرى أفضل وبأسعار منافسة تجذب السياح السعوديين وتعوضهم عن تركيا
أبرز المواد
 ضغوط ترمب تجبر “هواوي” على التخلي عن أهم طموحاتها بـ2019
أبرز المواد
 أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل منسوبي الاستخبارات العامة
أبرز المواد
 جوازات منطقة عسير تنجز اكثر من ( ألفي ) عملية خلال اجازة عيد الفطر المبارك
منطقة عسير
 أمير جازان يستقبل مدير جوازات المنطقة المكلف
أبرز المواد
 أمًا تلقي رضيعتها في صندوق قمامة وكاميرات المراقبة ترصدها
أبرز المواد
 تعرف على القنبلة الذكية التي سلمتها أميركا لـ المملكة وأثارت الرعب في إيران
أبرز المواد
 التعليم تكشف عن الحد الأقصى لرسوم المدارس الأهلية والعالمية
أبرز المواد
الأمير فيصل بن سلمان يوجه بالافتتاح الجزئي لمشروع امتداد طريق الإمام مسلم ابتداءً من يوم غدٍ الأربعاء 9 شوال 1440 هـ

الأمير فيصل بن سلمان يوجه بالافتتاح الجزئي لمشروع امتداد طريق الإمام مسلم ابتداءً من يوم غدٍ الأربعاء 9 شوال 1440 هـ

أبرز المواد
أمانة الشرقية: انطلاق المرحلة الثالثة لحملة تنظيف شواطئ المنطقة

أمانة الشرقية: انطلاق المرحلة الثالثة لحملة تنظيف شواطئ المنطقة

المنطقة الشرقية
جامعة الملك فهد للبترول .. الرابعة عالميًا في أعداد براءات الاختراع

جامعة الملك فهد للبترول .. الرابعة عالميًا في أعداد براءات الاختراع

أبرز المواد
الأمير سعود بن نايف يستقبل منظمي ورعاة البطولة الوطنية العاشرة لجمال الخيل العربية الأصيلة بالأحساء

الأمير سعود بن نايف يستقبل منظمي ورعاة البطولة الوطنية العاشرة لجمال الخيل العربية الأصيلة بالأحساء

أبرز المواد

بهدف تعزيز انسيابية الحركة المرورية وتسهيل تنقلات سكان حي العزيزية والأحياء الواقعة غرب المدينة المنورة

الأمير فيصل بن سلمان يوجه بالافتتاح الجزئي لمشروع امتداد طريق الإمام مسلم ابتداءً من يوم غدٍ الأربعاء 9 شوال 1440 هـ

الأمير فيصل بن سلمان يوجه بالافتتاح الجزئي لمشروع امتداد طريق الإمام مسلم ابتداءً من يوم غدٍ الأربعاء 9 شوال 1440 هـ
http://almnatiq.net/?p=739510
المناطق - المدينة

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة، بالافتتاح الجزئي لمشروع امتداد طريق الإمام مسلم الذي تنفذه هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة بالتنسيق مع شركائها، ابتداءً من يوم غدٍ الأربعاء 9 شوال 1440 هـ ،وذلك بهدف تعزيز انسيابية الحركة المرورية وتسهيل تنقلات سكان حي العزيزية والأحياء الواقعة غرب المدينة المنورة.

ويأتي التشغيل الجزئي للطريق الجديد بطول 3.6 كيلومتراً، والذي يربط بين طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز (الجامعات)، وصولاً إلى طريق الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه، متواكباً مع خطة تحديث شبكة الطرق العامة بالمدينة المنورة ، ويساهم في تحقيق تطلعات سكان تلك الأحياء وتطوير خدمات الطرق العامة من خلال المشروع الجديد الذي يُشكل شرياناً هاماً يربط بين أحياء غرب المدينة مع الطريق الدائري الثاني وطريق الهجرة، ويسهل الحركة المرورية بما بتوافق مع رؤية الهيئة في تحسين الجوانب الحضرية لشبكة الطرق العامة ورفع مستوى التكامل مع المناطق المحيطة بالمشروع.

ويتضمن مشروع امتداد طريق الإمام مسلم 6 مسارات رئيسية في كلا الاتجاهين بعرض 64 متراً ، بالإضافة إلى 4 مسارات مخصصة للخدمات العامة والوقوف على جانبي الطريق الذي يفصل بينهما الجزيرة الوسطية المُضاءة بـ 85 من أعمدة الإنارة بتقنية (LED) الموفرة للطاقة والصديقة للبيئة، والتي جرى تركيبها وفقاً لمعايير التشغيل بهدف توزيع الإضاءة بطريقة هندسية ترفع مستوى الكفاءة التشغيلية للطريق الجديد.

يُذكر أن هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة تعمل على تنفيذ مشروع جسر علوي على تقاطع الإمام مسلم مع طريق الأمير نايف (الجامعات) بالإضافة إلى الأعمال المتبقية من مشروع امتداد طريق الإمام مسلم والتي تشمل شبكات الخدمات العامة وأنظمة السلامة المرورية والأعمال الزراعية والأرصفة وتنسيق المواقع العامة على جانبي الطريق.

 

روابط ذات صلة

جامعة الملك فهد للبترول .. الرابعة عالميًا في أعداد براءات الاختراع

جامعة الملك فهد للبترول .. الرابعة عالميًا في أعداد براءات الاختراع
الأمير سعود بن نايف يستقبل منظمي ورعاة البطولة الوطنية العاشرة لجمال الخيل العربية الأصيلة بالأحساء

الأمير سعود بن نايف يستقبل منظمي ورعاة البطولة الوطنية العاشرة لجمال الخيل العربية الأصيلة بالأحساء
بدائل أخرى أفضل وبأسعار منافسة تجذب السياح السعوديين وتعوضهم عن تركيا

بدائل أخرى أفضل وبأسعار منافسة تجذب السياح السعوديين وتعوضهم عن تركيا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*