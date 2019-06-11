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أمين منطقة تبوك يتفقد سير العمل في محافظة الوجه

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أمين منطقة تبوك يتفقد سير العمل في محافظة الوجه

أمين منطقة تبوك يتفقد سير العمل في محافظة الوجه
http://almnatiq.net/?p=739516
المناطق - تبوك
قام أمين منطقة تبوك المهندس فارس بن مياح الشفق يرافقه المشرف على مشاريع وكالة البلديات المهندس أمجد البلوي بزيارة لبلدية محافظة الوجه مساء اليوم التي تأتي ضمن الزيارات التفقدية التي يقوم بها أمين منطقة تبوك لبلديات محافظات ومراكز المنطقة حيث كان في استقباله رئيس بلدية محافظة الوجه المهندس محمود بن عبدالله العطوي الذي قدم شرحا مبسطا عن مشاريع البلدية الحالية والمستقبلية والخدمات البلدية المقدمة لمحافظة الوجه والمراكز والقرى التابعة لها .
كما قام أمين المنطقة بالوقوف ميدانياً على مجاري الأودية ومشاريع درء أخطار السيول بالمحافظة وتفقد سير أعمال البلدية .
وعقد أمين منطقة تبوك اجتماعا بأعضاء المجلس البلدي للمحافظة ومديري الأقسام بالبلدية تم خلاله مناقشة احتياجات المحافظة من المشاريع وتطوير الخدمات البلدية، وكذلك مناقشة المشاريع الاستثمارية غير التقليدية التي يسعى لجلبها المجلس البلدي بالتعاون مع بلدية الوجه لتطوير المحافظة .
وأكد المهندس الشفق أن الزيارة تأتي انطلاقاً من مسؤوليتنا تجاه جميع المحافظات والمراكز لمنطقة تبوك وتفقد البلديات ومعرفة المشاكل والعوائق وأيضا الاستفادة من التجارب التي لديهم وتعميمها على بلديات أخرى مضيفاً أن زيارة محافظة الوجه والمحافظات الأخرى تأتي من توجيهات ولاة الأمر ، و بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك , وحرص سموه على تقديم الخدمة بأعلى مستوى للمواطن، والوقوف على المحافظات والمراكز وتلمس احتياجات المواطنين , والتأكد من سير العمل البلدي وضمان تقديم الخدمة التي يطمح إليها ولاة الأمر لخدمة المواطنين ، والاستماع لمن لديه ملاحظات أو مؤشرات تهدف إلى مصلحة العمل .
أيضاً لدينا توجيه مباشر من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية ماجد القصبي بضرورة زيارة البلديات في المناطق من قبل الأمناء والرفع بتقارير عن هذه الزيارات وتذليل جميع الصعاب أمام رؤساء البلديات ومنسوبيها ، حتى تقدم الخدمة للمواطن بأفضل مستوياتها.
من جانبه استمع أمين المنطقة إلى ملاحظات أعضاء المجلس البلدي , حاثًا الجميع على بذل الجهود والحرص على خدمة المواطن، وتقديم أفضل الخدمات البلدية .

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