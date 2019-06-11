احدث الأخبار

بلدية القطيف: زيارة 689 محل غذائي وإنذار 204 محلا خلال شهر
المنطقة الشرقية
 أمير القصيم يوجه بمنع مسيرات الزواجات وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يوجه باعتماد مصطلح الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المخاطبات الرسمية
أبرز المواد
 أمين منطقة تبوك يتفقد سير العمل في محافظة الوجه
منطقة تبوك
 الأمير فيصل بن سلمان يوجه بالافتتاح الجزئي لمشروع امتداد طريق الإمام مسلم ابتداءً من يوم غدٍ الأربعاء 9 شوال 1440 هـ
أبرز المواد
 أمانة الشرقية: انطلاق المرحلة الثالثة لحملة تنظيف شواطئ المنطقة
المنطقة الشرقية
 جامعة الملك فهد للبترول .. الرابعة عالميًا في أعداد براءات الاختراع
أبرز المواد
 الأمير سعود بن نايف يستقبل منظمي ورعاة البطولة الوطنية العاشرة لجمال الخيل العربية الأصيلة بالأحساء
أبرز المواد
 بدائل أخرى أفضل وبأسعار منافسة تجذب السياح السعوديين وتعوضهم عن تركيا
أبرز المواد
 ضغوط ترمب تجبر “هواوي” على التخلي عن أهم طموحاتها بـ2019
أبرز المواد
 أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل منسوبي الاستخبارات العامة
أبرز المواد
 جوازات منطقة عسير تنجز اكثر من ( ألفي ) عملية خلال اجازة عيد الفطر المبارك
منطقة عسير
بلدية القطيف: زيارة 689 محل غذائي وإنذار 204 محلا خلال شهر

بلدية القطيف: زيارة 689 محل غذائي وإنذار 204 محلا خلال شهر

المنطقة الشرقية
أمير القصيم يوجه بمنع مسيرات الزواجات وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين

أمير القصيم يوجه بمنع مسيرات الزواجات وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين

أبرز المواد
خادم الحرمين الشريفين يوجه باعتماد مصطلح الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المخاطبات الرسمية

خادم الحرمين الشريفين يوجه باعتماد مصطلح الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المخاطبات الرسمية

أبرز المواد
أمين منطقة تبوك يتفقد سير العمل في محافظة الوجه

أمين منطقة تبوك يتفقد سير العمل في محافظة الوجه

منطقة تبوك

بلدية القطيف: زيارة 689 محل غذائي وإنذار 204 محلا خلال شهر

بلدية القطيف: زيارة 689 محل غذائي وإنذار 204 محلا خلال شهر
http://almnatiq.net/?p=739525
المناطق _ القطيف

قامت بلدية محافظة القطيف والبلديات خلال شهر رمضان المبارك بجولات تفتيشية ميدانية شملت زيارة محال ومنشأة غذائية، وذلك من أجل إحكام الرقابة الصحية ، والتأكد من الالتزام بالأنظمة والاشتراطات البلدية، وسلامة المواد الغذائية المتداولة، الحملة التي نفذتها بلدية القطيف والبلديات التابعة لها ضمن حملة وزارة الشؤون البلدية والقروية «#حملة_ الرقابة_البلدية»

وكشف رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبدالمحسن الحسيني أن الجولات التي قام بها مراقبو البلدية الميدانيين على المنشآت الغذائية في عموم المحافظة خلال شهر رمضان الماضي بلغت 214 جولة شملت 689 محلا، وأسفرت عن رصد 137 مخالفة، وإنذار 204 محلات، وإغلاق 11 محل تجاري, , مشيرا الى مصادرة 158 كيلو من المواد الغذائية.

وقال أن المخالفات التي رصدت تمثلت في انتهاء الشهادات الصحية، وعدم وجود ترخيص، وتدني مستوى النظافة العامة، ومخالفة اشتراطات تداول وتجهيز المواد ، وعدم تغطية براميل النفايات بالمنشآت الصحية، وعدم التقيد باشتراطات الزي الرسمي، والتحضير المسبق للمواد سريعة التحضير، ووجود مواد مجهولة المصدر، إضافة إلى عدة مخالفات تتعلق بتجهيز المحل، ومباشرة النشاط خارج حدود المحل.

ودعا المهندس الحسيني المواطنين والمقيمين الى التعاون في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر أرقام البلاغات أو مواقع التواصل الالكترونية الرسمية، وأخذ الحيطة وعدم شراء أغذية لا يعرف مصدرها حفاظا السلامة العامة.

روابط ذات صلة

أمانة الشرقية: انطلاق المرحلة الثالثة لحملة تنظيف شواطئ المنطقة

أمانة الشرقية: انطلاق المرحلة الثالثة لحملة تنظيف شواطئ المنطقة
جامعة الملك فهد للبترول .. الرابعة عالميًا في أعداد براءات الاختراع

جامعة الملك فهد للبترول .. الرابعة عالميًا في أعداد براءات الاختراع
الأمير سعود بن نايف يستقبل منظمي ورعاة البطولة الوطنية العاشرة لجمال الخيل العربية الأصيلة بالأحساء

الأمير سعود بن نايف يستقبل منظمي ورعاة البطولة الوطنية العاشرة لجمال الخيل العربية الأصيلة بالأحساء

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*