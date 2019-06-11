بلدية القطيف: زيارة 689 محل غذائي وإنذار 204 محلا خلال شهر

المناطق _ القطيف

قامت بلدية محافظة القطيف والبلديات خلال شهر رمضان المبارك بجولات تفتيشية ميدانية شملت زيارة محال ومنشأة غذائية، وذلك من أجل إحكام الرقابة الصحية ، والتأكد من الالتزام بالأنظمة والاشتراطات البلدية، وسلامة المواد الغذائية المتداولة، الحملة التي نفذتها بلدية القطيف والبلديات التابعة لها ضمن حملة وزارة الشؤون البلدية والقروية «#حملة_ الرقابة_البلدية»

وكشف رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبدالمحسن الحسيني أن الجولات التي قام بها مراقبو البلدية الميدانيين على المنشآت الغذائية في عموم المحافظة خلال شهر رمضان الماضي بلغت 214 جولة شملت 689 محلا، وأسفرت عن رصد 137 مخالفة، وإنذار 204 محلات، وإغلاق 11 محل تجاري, , مشيرا الى مصادرة 158 كيلو من المواد الغذائية.

وقال أن المخالفات التي رصدت تمثلت في انتهاء الشهادات الصحية، وعدم وجود ترخيص، وتدني مستوى النظافة العامة، ومخالفة اشتراطات تداول وتجهيز المواد ، وعدم تغطية براميل النفايات بالمنشآت الصحية، وعدم التقيد باشتراطات الزي الرسمي، والتحضير المسبق للمواد سريعة التحضير، ووجود مواد مجهولة المصدر، إضافة إلى عدة مخالفات تتعلق بتجهيز المحل، ومباشرة النشاط خارج حدود المحل.

ودعا المهندس الحسيني المواطنين والمقيمين الى التعاون في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر أرقام البلاغات أو مواقع التواصل الالكترونية الرسمية، وأخذ الحيطة وعدم شراء أغذية لا يعرف مصدرها حفاظا السلامة العامة.