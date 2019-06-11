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أمين الشرقية يناقش المشاريع التنموية مع المجلس البلدي بالجبيل

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محافظ الوجه يلتقي أمين منطقة تبوك

محافظ الوجه يلتقي أمين منطقة تبوك

منطقة تبوك

محافظ الوجه يلتقي أمين منطقة تبوك

محافظ الوجه يلتقي أمين منطقة تبوك
http://almnatiq.net/?p=739539
المناطق _ تبوك
استقبل محافظ الوجه المهندس علي بن عبدالرحمن التميمي في مقر المحافظة اليوم أمين منطقة تبوك المهندس فارس بن مياح الشفق.
وناقش اللقاء احتياجات المحافظة من الخدمات البلدية وعدد من القضايا التي تتعلق بالعمل البلدي بالمحافظة.
وعبر محافظ الوجه عن شكره لأمين منطقة تبوك على متابعة الخدمات البلدية بالمحافظات، داعياً إلى بذل المزيد للارتقاء بالخدمات البلدية في المحافظة والمراكز التابعة لها مؤكداً حرص صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير المنطقة على تقديم الخدمات البلدية بأعلى مستوى للمواطن .

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