احدث الأخبار

إنتهاك بحري إسرائيلي لسيادة المياه الإقليمية اللبنانية
أبرز المواد
 مدني الباحة ينقذ شخصين تائهين بمنتصف عقبة العطيفه
أبرز المواد
 أمين الشرقية يناقش المشاريع التنموية مع المجلس البلدي بالجبيل
المنطقة الشرقية
 محافظ الوجه يلتقي أمين منطقة تبوك
منطقة تبوك
 قطار الحرمين يطلق خدمة “القطار المزدوج” لرفع الطاقة الإستيعابية
أبرز المواد
 ” الشرافي ” يحتفل بزواجه في وادي الدواسر
مجتمع المناطق
 بلدية القطيف: زيارة 689 محل غذائي وإنذار 204 محلا خلال شهر
المنطقة الشرقية
 أمير القصيم يوجه بمنع مسيرات الزواجات وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يوجه باعتماد مصطلح الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المخاطبات الرسمية
أبرز المواد
 أمين منطقة تبوك يتفقد سير العمل في محافظة الوجه
منطقة تبوك
 الأمير فيصل بن سلمان يوجه بالافتتاح الجزئي لمشروع امتداد طريق الإمام مسلم ابتداءً من يوم غدٍ الأربعاء 9 شوال 1440 هـ
أبرز المواد
 أمانة الشرقية: انطلاق المرحلة الثالثة لحملة تنظيف شواطئ المنطقة
المنطقة الشرقية
إنتهاك بحري إسرائيلي لسيادة المياه الإقليمية اللبنانية

إنتهاك بحري إسرائيلي لسيادة المياه الإقليمية اللبنانية

أبرز المواد
مدني الباحة ينقذ شخصين تائهين بمنتصف عقبة العطيفه

مدني الباحة ينقذ شخصين تائهين بمنتصف عقبة العطيفه

أبرز المواد
أمين الشرقية يناقش المشاريع التنموية مع المجلس البلدي بالجبيل

أمين الشرقية يناقش المشاريع التنموية مع المجلس البلدي بالجبيل

المنطقة الشرقية
محافظ الوجه يلتقي أمين منطقة تبوك

محافظ الوجه يلتقي أمين منطقة تبوك

منطقة تبوك

أمين الشرقية يناقش المشاريع التنموية مع المجلس البلدي بالجبيل

http://almnatiq.net/?p=739542
المناطق _ الدمام

استقبل معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، رئيس المجلس البلدي لمحافظة الجبيل الاستاذ فهد بن عبد الرحمن المسحل، وعدد من أعضاء المجلس، وهم درباس بن حمد المجدل، و علي بن سيف الخاطر، وسعد بن فضل البوعينين، وذلك بمقر الأمانة اليوم الثلاثاء الموافق 08/10/1440هـ.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع الخاصة بالمشاريع التنموية التي تنفذها البلدية في محافظة الجبيل الى جانب الخدمات البلدية الأخرى، وبحث بعض المشاريع الاستثمارية وخاصة في مواقع الكورنيش.

من جهته أكد معالي امين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، بأن محافظة الجبيل تشهد حاليا عدد من المشاريع التنموية والتي ستسهم في تعزيز البنية التحتية بالمحافظة هذا، بالإضافة الى الفرص الاستثمارية التي تطرحها البلدية في عدد من المواقع، و البرامج التي تنفذها البلدية حاليا بالمحافظة، مشيدا بالروح التكاملية والتعاون البناء والمثمر بين المجلس البلدي والبلدية والذي انعكس جليا على تنفيذ المشاريع ومتابعتها خدمة للمواطنين والمقيمين، مؤكدا معاليه حرص الأمانة الدائم على دعم المحافظة بكافة المشاريع، كما هو الحال في باقي المحافظات الأخرى بالمنطقة من خلال الميزانيات الكبيرة التي توفرها الدولة لتنفيذ هذه المشاريع.

وأضاف معاليه بأن محافظة الجبيل شهدت نقلة نوعية كبيرة من خلال المشاريع التي تنفذها الأمانة، كما تشهد حاليا تنفيذ ٢٤ مشروع بإجمالي 224,029 مليون ريال، تمثلت في تطوير تقاطعات طريق المدينة المنورة وتطوير الواجهة البحرية بجزيرة جنة وتطوير الكورنيش الجنوبي وتطوير شارع الملك فيصل الشرقي والشمالي ( مبادرة أنسنة المدن ) وردم وتسوية الأراضي بضاحية الملك فهد بالجبيل وردم وتسوية وتنزيل وتبتير الأراضي والمخططات وردم وتسوية سفلته بضاحية الملك فهد ببلدية الجبيل ( مبادرة السيول )، وكذلك آليات التخلص من النفايات وردم المستنقعات ، وإنشاء مجموعة من الحدائق بالأحياء السكنية وحدائق وممرات مشاة وساحات بضاحية الملك فهد ودراسات وتصاميم الحدائق ودراسة وتصميم إنشاء مبنى متعدد الأدوار ، والإشراف الفني الهندسي على أعمال التنفيذ للمشاريع واستكمال مشروع وتأهيل وتطوير الشوارع واستكمال مشروع سفلتة وأرصفة وإنارة واستكمال سفلته مخططات المنح بضاحية الملك فهد بالجبيل ،وسفلتة وأرصفة وانارة حي الخالدية وحي الضباب بالجبيل.

روابط ذات صلة

بلدية القطيف: زيارة 689 محل غذائي وإنذار 204 محلا خلال شهر

بلدية القطيف: زيارة 689 محل غذائي وإنذار 204 محلا خلال شهر
أمانة الشرقية: انطلاق المرحلة الثالثة لحملة تنظيف شواطئ المنطقة

أمانة الشرقية: انطلاق المرحلة الثالثة لحملة تنظيف شواطئ المنطقة
جامعة الملك فهد للبترول .. الرابعة عالميًا في أعداد براءات الاختراع

جامعة الملك فهد للبترول .. الرابعة عالميًا في أعداد براءات الاختراع

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*