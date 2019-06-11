مدني الباحة ينقذ شخصين تائهين بمنتصف عقبة العطيفه

المناطق _ الباحة

صرح الناطق الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحه العقيد جمعان بن دايس الغامدي بأنه ورد بلاغ في تمام الساعه ٨ مساءً عن فقدان شخصين تائهين بمنتصف عقبة العطيفه والتى تربط السراه بتهامه والمخصصه للنزول بالأقدام وتبدأ من دار الرماده بالسراه وتنتهي بقرية الجوه بالمخواه وبطول ٣٠ كم وتمر بمنحدرات جبليه وعره وعلى الفور تم تحريك فرق الإنقاذ بواقع ١٢ فرد من أعلى العقبه وكذلك من أسفل العقبه وتم مشاهدة الحالتين الساعه ٦ صباحا من هذا اليوم ليتم بحمد الله وصول رجال الإنقاذ لهم في تمام الساعه ٨،٣٠صباحا وتم العثور على الشخصين (سعوديين . ٥٩ سنه .٤٦ سنه )على بعد ١٥ كم من بداية العقبه وهما مصابان بالاجهاد والارهاق و حيث شكلة التضاريس تحديا صعبا أمام رجال الدفاع المدني خصوصا وان الطريق قديمه جدا ومتهالكه بسبب السيول وعوامل التعريه التي جعلت منها طريقا متقطعا محفوفا بالنمحدرات الشاهقه وبفضل الله تم مرافقة الشخصين وتامينهما حتى الوصول إلى أسفل العقبه وعلى بعد أكثر من ١٥ كم من موقع تمركز الفرق وتم الوصول لمركز الإسناد والاليات في تمام الساعه ٢ ظهرا حيث تم الكشف عليهم واسعافهم من قبل الجهات المختصه والدفاع المدني يهيب بالجميع بعدم المجازفه في عبور مثل تلك المواقع والمخاطره حفاظا على سلامة الأرواح متمنين للجميع السلامه الدائمه.