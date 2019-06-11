واصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكه للسيادة اللبنانية والقرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن لاسيما القرار رقم 1701.
وأفادت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها اليوم أن: “زورقاً حربياً تابعاً للعدو الإسرائيلي انتهك المياه الإقليمية قبالة رأس الناقورة لمسافة حوالي 305 أمتار، ولمدة 4 دقائق”.
وأشار البيان إلى أنه “تجري متابعة موضوع الانتهاك بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان”.
إنتهاك بحري إسرائيلي لسيادة المياه الإقليمية اللبنانية
واصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكه للسيادة اللبنانية والقرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن لاسيما القرار رقم 1701.
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