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إنتهاك بحري إسرائيلي لسيادة المياه الإقليمية اللبنانية

إنتهاك بحري إسرائيلي لسيادة المياه الإقليمية اللبنانية

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إنتهاك بحري إسرائيلي لسيادة المياه الإقليمية اللبنانية

إنتهاك بحري إسرائيلي لسيادة المياه الإقليمية اللبنانية
http://almnatiq.net/?p=739557
المناطق _ متابعات

واصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكه للسيادة اللبنانية والقرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن لاسيما القرار رقم 1701.
وأفادت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها اليوم أن: “زورقاً حربياً تابعاً للعدو الإسرائيلي انتهك المياه الإقليمية قبالة رأس الناقورة لمسافة حوالي 305 أمتار، ولمدة 4 دقائق”.
وأشار البيان إلى أنه “تجري متابعة موضوع الانتهاك بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان”.

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