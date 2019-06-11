الأمير منصور بن محمد بن سعد يستقبل مدير جامعة حفرالباطن

المناطق _ فهد المريخي

استقبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفرالباطن في مكتب سموه بالمحافظه صباح اليوم معالي مدير جامعة حفرالباطن أ. د. محمد بن عبدالله آل ناجي القحطاني يرافقه وكلاء وعمداء الجامعة الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بعيد الفطر السعيد سائلين الله العلي القدير أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات

وقد بادل سمو محافظ حفرالباطن الجميع بالتهنئة بهذه المناسبه داعيا الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وأن يعيده علينا في أمن وأمان ورغد عيش في ظل القيادة الحكيمه وأن ينصر جنودنا البواسل