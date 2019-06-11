فعاليات وسام البادية يستقطب الزوار والمصطافين

المناطق _ الباحة

شهد فعاليات وسام البادية والتي تقام بحديقة الفراشة بالمندق توافد الزوار والمصطافين إلى مقر الفعاليات

حيث استقطب مسرح الطفل اعداداً كبيرة من الأطفال الذين شاركوا كذلك المشاركة في قرية الالعاب المتكاملة

وأبدى الأطفال المشاركون حماس كبير ما يعزز لديهم جانب كسر حاجز الرهبة والانطلاق في التعبير امام الجمهور حيث تعتبر هذه احدى الجوانب المهمة التي تسعى اللجنة المنظمة إلى زرعها لدى الاطفال من خلال المسرح المكشوف, وقد روعي في المسرح العديد من الجوانب الفنية من خلال الصوت والاضاءة أو التعبير عن مشاعر الإنتماء للوطن من خلال الأناشيد والمشاركات الشيقة التي لاقت استحسان الاطفال وذويهم على المسرح، اضافة الى الجوائز العديدة التي تقدمها مؤسسة وسام البادية وتوزيعها على الحضور من الاطفال والمشاركين على خشبة المسرح.

وأوضح المنظم للفعاليات الاستاذ عبدالله الزهراني انه تم تخصيص جانب كبير من المهرجان لفعاليات الاطفال من خلال اركان وانشطة ومسابقات وهدايا لهم، ومسرح للطفل ومرسم حر .

وقال اننا حرصنا على تنظيم حفلات لفرق اناشيد خاصة بالأطفال وتحظى هذه الفعاليات بإقبال كبير جدا من الاطفال ونسعى الى تحقيق الاهداف المنشودة للأطفال من خلال تسلية الطفل وإمتاعه وتنمية قدرة الطفل وتعزيز الثقة بالنفس. وتنمية الذوق الفني والجمالي كما أن المهرجان يحتوي على عدد كبير من البرامج الترفيهية والشعبية والتي تستمر من الخامسة عصرا حتى منتصف الليل.