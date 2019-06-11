احدث الأخبار

فعاليات وسام البادية يستقطب الزوار والمصطافين
منطقة الباحة
 الأمير منصور بن محمد بن سعد يستقبل مدير جامعة حفرالباطن
أبرز المواد
 القيادة تهنئ الرئيس قاسم توكاييف بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية بكازاخستان
أبرز المواد
 الحريري: كل بيت في ⁧‫لبنان‬⁩ لديه من يعمل في ⁧السعودية‬⁩ ودول الخليج .. وتمنيت تراجع “باسيل” عن كلامه بأسرع من ذلك
أبرز المواد
 إنتهاك بحري إسرائيلي لسيادة المياه الإقليمية اللبنانية
أبرز المواد
 مدني الباحة ينقذ شخصين تائهين بمنتصف عقبة العطيفه
أبرز المواد
 أمين الشرقية يناقش المشاريع التنموية مع المجلس البلدي بالجبيل
المنطقة الشرقية
 محافظ الوجه يلتقي أمين منطقة تبوك
منطقة تبوك
 قطار الحرمين يطلق خدمة “القطار المزدوج” لرفع الطاقة الإستيعابية
أبرز المواد
 ” الشرافي ” يحتفل بزواجه في وادي الدواسر
مجتمع المناطق
 بلدية القطيف: زيارة 689 محل غذائي وإنذار 204 محلا خلال شهر
المنطقة الشرقية
 أمير القصيم يوجه بمنع مسيرات الزواجات وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين
أبرز المواد
فعاليات وسام البادية يستقطب الزوار والمصطافين

فعاليات وسام البادية يستقطب الزوار والمصطافين

منطقة الباحة
الأمير منصور بن محمد بن سعد يستقبل مدير جامعة حفرالباطن

الأمير منصور بن محمد بن سعد يستقبل مدير جامعة حفرالباطن

أبرز المواد
القيادة تهنئ الرئيس قاسم توكاييف بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية بكازاخستان

القيادة تهنئ الرئيس قاسم توكاييف بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية بكازاخستان

أبرز المواد
الحريري: كل بيت في ⁧‫لبنان‬⁩ لديه من يعمل في ⁧السعودية‬⁩ ودول الخليج .. وتمنيت تراجع “باسيل” عن كلامه بأسرع من ذلك

الحريري: كل بيت في ⁧‫لبنان‬⁩ لديه من يعمل في ⁧السعودية‬⁩ ودول الخليج .. وتمنيت تراجع “باسيل” عن كلامه بأسرع من ذلك

أبرز المواد

فعاليات وسام البادية يستقطب الزوار والمصطافين

فعاليات وسام البادية يستقطب الزوار والمصطافين
http://almnatiq.net/?p=739569
المناطق _ الباحة
شهد فعاليات وسام البادية والتي تقام بحديقة الفراشة بالمندق توافد الزوار والمصطافين إلى مقر الفعاليات
حيث استقطب مسرح الطفل اعداداً كبيرة من الأطفال الذين شاركوا كذلك المشاركة في قرية الالعاب المتكاملة
وأبدى الأطفال المشاركون حماس كبير ما يعزز لديهم جانب كسر حاجز الرهبة والانطلاق في التعبير امام الجمهور حيث تعتبر هذه احدى الجوانب المهمة التي تسعى اللجنة المنظمة إلى زرعها لدى الاطفال من خلال المسرح المكشوف, وقد روعي في المسرح العديد من الجوانب الفنية من خلال الصوت والاضاءة أو التعبير عن مشاعر الإنتماء للوطن من خلال الأناشيد والمشاركات الشيقة التي لاقت استحسان الاطفال وذويهم على المسرح، اضافة الى الجوائز العديدة التي تقدمها مؤسسة وسام البادية وتوزيعها على الحضور من الاطفال والمشاركين على خشبة المسرح.
وأوضح المنظم للفعاليات الاستاذ عبدالله الزهراني انه تم تخصيص جانب كبير من المهرجان لفعاليات الاطفال من خلال اركان وانشطة ومسابقات وهدايا لهم، ومسرح للطفل ومرسم حر .
وقال اننا حرصنا على تنظيم حفلات لفرق اناشيد خاصة بالأطفال وتحظى هذه الفعاليات بإقبال كبير جدا من الاطفال ونسعى الى تحقيق الاهداف المنشودة للأطفال من خلال تسلية الطفل وإمتاعه وتنمية قدرة الطفل وتعزيز الثقة بالنفس. وتنمية الذوق الفني والجمالي كما أن المهرجان يحتوي على عدد كبير من البرامج الترفيهية والشعبية والتي تستمر من الخامسة عصرا حتى منتصف الليل.

روابط ذات صلة

مدني الباحة ينقذ شخصين تائهين بمنتصف عقبة العطيفه

مدني الباحة ينقذ شخصين تائهين بمنتصف عقبة العطيفه
تنبيه عاجل: هطول أمطار رعدية على الباحة

تنبيه عاجل: هطول أمطار رعدية على الباحة
شلالات السيول تحفز أهالي بلجرشي بالباحة للخروج والتنزه في الغابات

شلالات السيول تحفز أهالي بلجرشي بالباحة للخروج والتنزه في الغابات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*