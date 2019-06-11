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“التجارة” تضبط 12 عامل مخالف بالقصيم يتاجرون بملابس الحاويات الخيرية وبحوزتهم 50 ألف قطعة

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“التجارة” تضبط 12 عامل مخالف بالقصيم يتاجرون بملابس الحاويات الخيرية وبحوزتهم 50 ألف قطعة

“التجارة” تضبط 12 عامل مخالف بالقصيم يتاجرون بملابس الحاويات الخيرية وبحوزتهم 50 ألف قطعة
http://almnatiq.net/?p=739582
المناطق _ الرياض

ضبطت الفرق الرقابية بوزارة التجارة والاستثمار منزل شعبي في مدينة بريدة بمنطقة القصيم تستغله عمالة مخالفة في تخزين الملابس المستعملة بعد جمعها بطريقة غير نظامية من حاويات الجمعيات الخيرية، تمهيداً لبيعها خارج المدينة.

وجاء ذلك بعد تحري ومراقبة للموقع المخالف استمرت عدة أيام، أتضح خلالها ارتياد مجموعة من الوافدين للموقع المخالف، ورصد شاحنات تتوقف أمامه بغرض تحميل الملابس والاتجاه بها إلى خارج المدينة.

وضبطت الفرق الرقابية بمساندة الجهات الأمنية أكثر من 50 ألف قطعة من الملابس المخزنة داخل المنزل بشكل عشوائي، وتم ضبط العمالة المخالفة وعددهم (12) من قبل الجهات الأمنية، وجاري استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وتشدد وزارة التجارة والاستثمار على عدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية على جميع المخالفين، وتدعو المستهلكين إلى الإبلاغ عن المخالفات لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم (1900)، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري” أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

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